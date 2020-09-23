Вы сможете получить оргазм даже если у мужчины маленький пенис.

Маленький пенис - это еще не приговор. Получить удовольствие, если у мужчины микропенис, можно. И даже нужно. Главное знать как это сделать.

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Если у мужчины маленький член, то вам не стоит высмеивать его, обзывать или говорить, что он ничего не сможет. Ученые давно доказали, что главное не размер, а толщина. Чем толще член, тем больше будет трение об стенки вашего влагалища. И тем быстрее вы сможете дойти к финалу.

Что касается поз, то нужно выбирать такие, которые позволят партнеру войти в вас глубже.

Стоя сзади

Если у партнера маленький член, то вам идеально пойдет поза догги-стайл. А чтобы сделать секс еще лучше, вам следует ровно стоять на ногах. При этом вам нужно максимально выгибать спину и оттопыривать попу назад.

Парень с согнутыми ногами

Вы лежите на спине, а парень сидит перед вами на коленях. Вам нужно закинуть свои ноги на плечи мужчине и слегка приподнять таз. Таким образом проникновение будет более глубоким и чувственным.

Лежа на животе

Здесь все предельно понятно. Вы ложитесь на живот, а мужчина располагается сверху на вас. Немного раздвиньте ноги, а когда парень войдет, сожмите их как можно плотнее.

Стоит отметить, что мужчинам с маленьким пенисом легче доставить оральное удовольствие. Все же знают, что они мечтают о горловом минете. И вы сможете его сделать, особо не напрягаясь. Вам не придется давиться, контролировать дыхание и рвотный рефлекс. Здесь все будет гораздо проще и приятнее.

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Автор: Диана Могилевич