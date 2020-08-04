Психолог объяснила, как говорить с мужчинами об улучшении секса без обид

Часто разговоры о совершенствовании интимной жизни оскорбляют мужчин.

Мужчины стремятся быть в постели лучшими, поэтому малейшие намеки на какие-то недостатки рождают в них обиды. Но это не причина молчать и довольствоваться тем, что есть.

Психолог и сексолог Наталья Ежова посоветовала, как женщинам следует начинать разговор о сексе со своими партнерами, пишет Единственная.

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"Разговор о своих желаниях – это не претензия. Слова – это инструмент, с помощью которого мы доносим свою мысль. Их неправильное использование ведет к ссорам. Но в тот же момент, если молчать, то недовольство будет только накапливаться", - объясняет эксперт.

Есть несколько вариантов развития событий: можно продолжать молчать и злиться, можно начать искать партнеров, с которыми тебе будет комфортно на стороне, но самым правильным решением будет поговорить.

"Я делюсь своими желаниями, но ты можешь согласиться, а можешь и отказать. Посеять зерно желания, а не претензию", - приводит в пример варианты разговора Наталья Ежова.

Как же это сделать?

Представь в деталях, какой ты хочешь секс. Картинка должна возбуждать тебя саму.

Напиши на листе бумаги сценарий, который ты представила. Важно, чтобы он был развернутый.

Проговори перед зеркалом сценарий с чувством, желанием, возбуждением, интонацией. Чтобы аж самой понравилось!

Расскажи партнеру о своих желаниях после полового акта. Не ожидай, что он сразу их исполнит. Обними мужчину и расскажи, как бы тебе хотелось.

Используй правило бутерброда в разговоре: хвали - говори, что хочешь - хвали. Спрячь свое желание между тем, что тебе уже понравилось. Зарази партнера своим желанием.

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