Результат наблюдений был ожидаемым: чем выше стресс и степень выгорания, тем меньше удовольствия от секса получали пары.

Международная группа ученых утверждает, что сексуальное удовлетворение напрямую зависит от того, как люди справляемся со стрессом. Если человек выгорел на работе, он не сможет вести яркую половую жизнь.

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Поэтому ученые рекомендуют очень ответственно относиться к своему эмоциональному здоровью. В противном случае тебе придется мириться с проблемами, связанными с интимной жизнью, пишет NY Post.

"Гениталии - самая честная часть тела, – говорит доктор Стивен Снайдер, сексопатолог из Манхэттена. - Когда они говорят "нет", это ваш мозг сигнализирует, что что-то не так".

Плохой секс у женщин может быть обусловлен стрессом из-за внешнего давления, постоянных дедлайнов, конфликтов с руководством. У мужчин это происходит из-за эмоционального выгорания и внутреннего истощения.

Исследователи пришли к таким выводам после того, как пол года анализировали сексуальную жизнь 251 врача из Греции – 143 мужчин и 108 женщин в возрасте около 30 лет. Все они испытывали стресс на работе, у многих были разные степени эмоционального выгорания – от легкого до сильного.

Результат наблюдений был ожидаемым: чем выше стресс и степень выгорания, тем меньше удовольствия от секса врачи получали. У мужчин были проблемы с эрекцией - она была либо слабой, либо ее не было вообще. Некоторых это подтолкнуло к употреблению алкоголя, что только усугубляет проблему.

Женщинам стресс мешает возбуждаться и наслаждаться процессом – это приводит к снижению количества оргазмов.

"Секс – это то, чем люди обычно хотят заниматься тогда, когда они счастливы", – резюмирует Снайдер.

Поэтому старайтесь соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Это позволит не истощаться и получать удовольствие от интимной жизни!

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Автор: УНИАН