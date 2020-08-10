Эксперты рассказали, как часто нужно заниматься сексом для полного счастья

Важно заниматься сексом для удовольствия, а не потому, что так надо.

Шведская ассоциация сексуального образования изучила сексуальные привычки шведов и обнаружила, что каждый четвертый занимается сексом раз в два месяца или даже реже. По мнению экспертов, это очень мало для людей, находящихся в отношениях. Сколько же нужно любить, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Сексологи назвали своеобразную "золотую середину", которая сделает человека не только физически здоровым, но и придаст ей ощущение счастья. Как же часто нужно заниматься сексом?

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"Примерно раз в неделю - это, похоже, наиболее подходящая частота, если брать в среднем. Но самое важное для здоровой сексуальной жизни, чтобы человек занимался сексом с правильных рассуждений. Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть. Значительно хуже, если человек с помощью секса пытается избежать чего-то неприятного - нытье партнера, который выпрашивает секс, беспокойство по поводу того, что в отношениях что-то не так, или ощущение, что вас не любят ", - объясняют специалисты, пишет радио МАКСИМУМ.

При этом сексологи добавляют, что нельзя напрямую связывать частоту секса и гармонию в отношениях. Однако отсутствие секса при полном физическом здоровье обоих партнеров говорит о отдалении их друг от друга.

Исследование показало, что пары, в которых присутствует регулярный секс, гораздо счастливее тех, где он эпизодический или отсутствует вовсе. Главное здесь не решать с помощью секса все проблемы, которые возникают в отношениях.

"Можно быть вполне счастливым в отношениях и без частого секса - или несчастным, несмотря на то, что вы с партнером постоянно занимаетесь сексом. Если вам кажется, что секс сделает ваши отношения более счастливыми, присмотритесь к этой идее лучше. Почему вы так считаете? Уж не думаете вы, скажем, что более активная половая жизнь позволит вам меньше ссориться? Тогда, может, стоит обработать ваши ссоры, вместо того чтобы чаще прыгать в постель? " - советует специалист по сексу.

Бывает, что люди оказываются в ситуации, когда секс становится очередным способом решения всех проблем. А иногда именно частый секс и создает те же проблемы. Ищите «золотую середину» в своих отношениях и вы, чтобы получать удовольствие и чувствовать себя счастливыми каждый день.

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