Импотенция - это еще не приговор.

Бытует мнение, что импотенция - это навсегда, и побороть ее невозможно. Спешим вас обрадовать! Это миф. И сейчас мы будем его развенчивать.

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Импотенция – это нарушение функций мужского полового члена, проявляющееся недостаточной эрекцией. В медицинской литературе патологию также называют эректильной дисфункцией. Пациенты, страдающие от такого недуга, неспособны осуществить половой акт из-за недостаточной твердости органа.

При этом решить эту проблему вполне возможно. Вы должны понимать, что этот процесс не быстрый и мгновенного результата вы не получите. Но медленными шагами вы придете к своей цели и к оргазму.

Конечно, если у вас есть такая проблема, то лучше обратиться к специалисту. Но можно начать с секс-игрушек, который также могут помочь вам в этом нелегком деле.

Помпа

Это насадка на пенис, которая вызывает прилив крови. Заниматься сексом стоит именно с помпой, так как после ее снятия вы продержитесь совсем недолго. При этом ощущения от нее достаточно специфические. Поэтому заниматься сексом с помпой стоит либо с женой, либо в одиночку.

Кольца

С помощью кольца вы можете сдавить основание пениса, и тогда эрекция от вас никуда не убежит. Стоит отметить, что это небезопасное развлечение, поэтому использовать их можно не дольше 15 минут.

Виагра

И мы сейчас не о легендарной группе, где сексуальные девушки не только хорошо двигаются, но и поют. Виагра, сиалис, левитра - это препараты, которые в любом случае "поднимут" ваш пенис. Но перед их употреблением нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.

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Автор: Диана Могилевич