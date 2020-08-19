Секс в самолете: как получить оргазм на высоте по примеру Деппа или Траволты (18+)

В этом деле важно преодолеть препятствия.

Во многих фильмах есть сцены, где актеры занимаются сексом в самолете. Согласитесь, что многие мечтали попробовать это. При этом кто-то стесняется, а кто-то боится не поместиться в кабинке туалета.

Отбросим страхи и разберемся, как получить удовольствие на высоте.

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Начнем с того, что многие звезды уже пробовали заниматься сексом в самолете. Да-да, существует Mile High Club, где люди с опытом делятся своими подобными историями. Среди членов клуба есть Гвинет Пэлтроу, Джон Траволта, Барбара Стрейзанд, Джонни Депп.

Как заняться сексом в салоне самолета

В первую очередь, обратите внимание на то, чтобы в салоне не было детей. Если же вам хочется испытать судьбу и заняться сексом прямо на сидении, то лучше это сделать после обеда. Все покушают и решат поспать. Тогда и стюардессы не будут ходить по салону. При этом "выходить на дело" нужно очень тихо. Не создавайте лишних звуков. Для этого подойдет поза наездницы. Девушка садится спиной на мужчину. Также можно сделать минет так, чтобы вас не спалили.

Как заняться сексом в туалете самолета

Есть еще один вариант для более стеснительных - кабинка туалета. Места там, конечно, мало. Да и постучать могут в любой момент. Зато вас точно никто не увидит. Если же при выходе вы увидите очередь, то сделайте вид, что вас просто плохо и мужчина вам помогал. В таком случае лучшая поза - это догги-стайл. Также можете повернуться к своему мужчине лицом, а одну ногу поставить на унитаз. Под таким углом мужчина также сможет доставить и вам, и себе удовольствие.

При этом вы должны быть осторожны. Ведь самолет может попасть в зону турбулентности и синяки вам гарантированы. В таком случае посадите мужчину на крышку унитаза и разместитесь сверху.

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Автор: Диана Могилевич