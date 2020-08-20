"Женское соло": как сделать игрушки для мастурбации своими руками (18+)

Сексологи утверждают, что мастурбировать нужно для того, чтобы изучить свое тело.

Секс - это процесс, который требует разнообразия. Но мы не можем доставить партнеру и себе 100-процентное удовольствие, пока не изучим свое тело. Для того чтобы определить свои эрогенные зоны, нужно прочувствовать себя. На помощь приходит мастурбация.

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Мы подобрали для вас несколько вариантов, как можно сделать секс-игрушки своими руками.

Фаллос из пеноплена

Пеноплен - это толстая пористая колбаска для утепления швов в домах. Вырезаете нужную вам длину и форму с помощью ножа для бумаги, а затем в два слоя покрываете его силиконом. Не забудьте придать форму головке и сделать выпуклости. В итоге самодельный фаллос должен получится приятным на ощупь.

Зубная щетка

Только не используйте ту, которой чистите зубы! Купите другую щетку с вибратором или просто отдельную насадку, которую наденете на нее. Затем осторожно вводите ее во влагалище и нажимайте на кнопку. К слову, в некоторых электрических щетках есть переключатель скорости. Благодаря этому, вы сможете лучше контролировать процесс.

Овощи

В каждом доме есть морковь, огурец или баклажаны с кабачками. В данном случае больше всего подойдут именно огурцы, потому что у них пористая структура. При этом вам стоит надеть на него презерватив перед использованием, чтобы не повредить влагалище. В результате вы получите фалоимитатор, сделанный в домашних условиях.

Твой смартфон

Можно скачать несколько приложений, которые превратят твой телефон в настоящий вибратор. Но прежде чем использовать его, не забудьте продезинфицировать. Также есть подобные приложения и для Android. В поисковик следует ввести слово "вибратор" и у вас появится перечень приложений. Например, вибратор для женщин (IPhone), VIP-массажер (IPhone), Vibrator Strong (Android), Vibro Band (Android).

Биндеры

Их ты можешь использовать в качестве зажима для клитора. Но не перестарайся, чтобы твой половой орган не попрощался с жизнью.

Головка для душа

Ляг в ванну и включи теплую воду. При этом не стоит давать сразу максимальный напор. Пробуй его увеличивать постепенно. Таким образом уровень возбуждения будет нарастать и ты сможешь прийти к финалу.

Пузырь

Вырежи из пупырчатой пленки квадрат со сторонами 25 см и оберни им ладонь, закрепив края скотчем. Затем нанеси на пленку побольше лубриканта и приступай к мастурбации.

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Автор: Диана Могилевич