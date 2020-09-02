Они разнообразят вашу половую жизнь.

Часто бывает, что с годами секс становится скучным и неинтересным. Тогда пары решают внести перчинку. На помощь придут секс-игрушки, которые не позволят вам заскучать.

Трусики с вибратором

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Этот девайс подойдет женщинам. С помощью пульта, который идет в комплекте с такими трусиками, можно регулировать режимы. В итоге никому из вас не будет скучно. Более того, от таких трусиков также можно получить оргазм.

Эрекционное кольцо

Если вы доверяете своему партнеру и готовы на оральные ласки, то предлагаем вам также воспользоваться эрекционным кольцом. Она также поможет вам дойти до оргазма. А использовать его достаточно легко. Во время кунилингуса просто подставляете его ко влагалищу.

Растягиватель-парашют для яиц

Этот предмет взрослых игр подойдет мужчинам. Парашют (обычно кожаный или из кожзама) образует своего рода "шапочку" - конус над яйцами, облик парашюта завершают свисающие с него три цепочки с кольцом, на которое можно подвешивать груз или что-то вроде того, чтобы сделать максимальными ощущения от растягивания мошонки.

Двойной фалоимитатор

Этот предмет подойдет больше женщинам. Благодаря ему, обоим можно побыть в одной роли. При этом наслаждение вы получите также вместе.

Двойной мастурбатор

Эта секс-игрушка больше подойдет мужчинам. Здесь все просто. Встаньте на колени, всуньте свои члены в отверстия и начинайте делать легкие мастурбационные движения. При этом вы можете целоваться. А чтобы оргазм получился еще ярче, то постарайтесь прийти к финишу одновременно.

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Автор: Диана Могилевич