Часто бывает, что с годами секс становится скучным и неинтересным. Тогда пары решают внести перчинку. На помощь придут секс-игрушки, которые не позволят вам заскучать.
Трусики с вибратором
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Этот девайс подойдет женщинам. С помощью пульта, который идет в комплекте с такими трусиками, можно регулировать режимы. В итоге никому из вас не будет скучно. Более того, от таких трусиков также можно получить оргазм.
Эрекционное кольцо
Если вы доверяете своему партнеру и готовы на оральные ласки, то предлагаем вам также воспользоваться эрекционным кольцом. Она также поможет вам дойти до оргазма. А использовать его достаточно легко. Во время кунилингуса просто подставляете его ко влагалищу.
Растягиватель-парашют для яиц
Этот предмет взрослых игр подойдет мужчинам. Парашют (обычно кожаный или из кожзама) образует своего рода "шапочку" - конус над яйцами, облик парашюта завершают свисающие с него три цепочки с кольцом, на которое можно подвешивать груз или что-то вроде того, чтобы сделать максимальными ощущения от растягивания мошонки.
Двойной фалоимитатор
Этот предмет подойдет больше женщинам. Благодаря ему, обоим можно побыть в одной роли. При этом наслаждение вы получите также вместе.
Двойной мастурбатор
Эта секс-игрушка больше подойдет мужчинам. Здесь все просто. Встаньте на колени, всуньте свои члены в отверстия и начинайте делать легкие мастурбационные движения. При этом вы можете целоваться. А чтобы оргазм получился еще ярче, то постарайтесь прийти к финишу одновременно.
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