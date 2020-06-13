Эротический взрыв: сексолог рассказала о секретах body-body массажа (18+)

Body-body массаж - это не только приятно, но еще и красиво.

Массаж и секс - два очень приятных занятия. А если совместить одно с другим, то получится эротический взрыв ощущений и сексуальный экстаз. Хочешь ощутить это, попробовать с партнером? Тогда настало время для body-body массажа.

Вот в помощь инструкция, как его делать, пишет Cosmo.ru.

Подготовь место

Для body-body массажа тебе понадобится достаточно много места. Поэтому сначала ищем, где будем делать массаж. И это не кровать. Во-первых, на ней недостаточно пространства, если у тебя не царское ложе 3 на 3 метра. Во-вторых, даже если у тебя царское ложе, то матрас можно испачкать маслом, которого тебе понадобится много. Если во время массажа ты будешь думать о том, как после ваших экспериментов все отстирать, то просто не сможешь расслабиться. Или еще хуже - будешь скована в движениях, стараясь, чтобы масло никуда не накапало. Самый лучший вариант - устроиться на полу. Расстели что-нибудь мягкое, например, коврики для йоги, а сверху положи пледы. Главное, чтобы было мягко и комфортно.

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Атмосфера

Body-body массаж - это целое эротическое искусство. Это история не только о тактильных ощущениях и стимуляции эрогенных зон, но и о экзотических переживаниях. Ну а о каком искусстве и экзотических переживаниях может идти речь, когда на заднем фоне работает телевизор, а из кухни доносится запах котлет? Правильная обстановка придаст процессу сексуальный антураж и поможет тебе раскрепоститься. Подходящую атмосферу можно создать достаточно просто и независимо от того, живете ли вы в однушке с вечным ремонтом или в квартире с родителями. Итак, для подходящей атмосферы понадобится совсем немного:

выключи телефоны, закрой двери - чтобы никто вам не помешал;

зажги аромалампу и свечи;

включи какую-нибудь тематическую музыку. Лайфхак: если не знаешь, где и что искать, то наберите в интернете что-нибудь из серии «музыка для тайского массажа». Там точно будет что-нибудь подходящее.

Масло

Как ты уже могла догадаться по названию, body-body массаж - это скольжение твоего тела по телу партнера. А для этого нужно большое количество масла. При выборе масла есть несколько важных моментов.

Масло должно быть специальным, то есть подходить для контакта с половыми органами, а не «что под руку попало, то и взяла». Дело в том, что во время массажа ты будешь соприкасаться всем телом с телом мужчины. Обычные масла могут вызвать аллергию или раздражение в интимных зонах.

Масло должно быть теплым. Если оно будет холодным, то может вызвать неприятные ощущения. Поставь бутылочку с маслом в миску с теплой водой, чтобы оно прогрелось.

Техники

Расслабляющая прелюдия

Перед тем как приступить к самому пикантному, партнера нужно расслабить. Для этого сделай ему небольшой релакс-массаж. Здесь ты можешь применить технику «Листья пальмы»: длинными, плотными поглаживаниями руками пройдись по всему телу партнера. Особое внимание удели его ногам. Массаж стоп активизирует сексуальную энергию. Проглаживай стопу от пятки к пальцам. Надавливая центром ладошки (более интенсивный вариант - костяшками кулака), пройдись по стопе.

Эротическое шоу

Body-body массаж - это не только приятно, но еще и красиво. Медленными и пластичными движениями нанеси массажное масло на себя. Подними бутылочку с маслом над собой и аккуратно небольшой струйкой вылей его себе на грудь, на все свое тело, а затем на партнера.

Правила и техники

В идеале body-body массаж должен закончиться сексуальным хэппи-эндом. Какой выбор вы сделаете - дело настроения, страсти и вашей фантазии. Но чтобы хэппи-энд не случился раньше времени, массаж нужно начинать с положения «партнер на животе».

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Массаж делается при помощи груди, живота, гениталий, ягодиц и лица. Во время массажа тебе нужно скользить по телу партнера. Можно касаться слегка, можно более интенсивно - это зависит от того, насколько твои руки готовы к такому весовому регулированию. Во время скольжения на них будет перенесена часть веса. Поэтому очень важно рассчитать свои силы, чтобы в самый пикантный момент не рухнуть на партнера.

Итак, партнер лежит на животе, с чего начать? Начни делать массаж грудью. Скользи по телу партнера, вырисовывая фигуры или буквы.

Техника «Буква Т»

Опусти грудь на поясницу партнера, а после прокатись ей по пояснице, потом вверх до лопаток и вниз до колена. И возвращайся обратно по этой траектории.

Когда ты уже приноровилась, пора переходить на более пикантные и сложные уровни: скольжение по партнеру ягодицами, пахом, животом и лицом.

Техника «Дорожка желаний»

Скользи вверх и вниз (от пяток до поясницы), поочередно касаясь партнера лицом, грудью, животом и пахом. Еще одна вариация этой техники: скользи по члену ложбинкой между грудей, а затем прижмись к члену гениталиями и сымитируй фрикции.

И на десерт

Все вышеперечисленное, безусловно, важно. Это кусочки одного пазла. Но есть еще один главный нюанс, без которого все остальное не будет иметь никакого смысла: удовольствие от процесса. Одно дело, когда ты делаешь это все ради мужчины, другое – когда ради обоюдного удовольствия. Можно просто налить на себя масло, а можно сексуально, со всей любовью к себе нанести его на свое тело, как будто ты заигрываешь сама с собой. Или двигаться по телу партнера, ощущая, как твои эрогенные зоны вибрируют от соприкосновения с его телом.

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