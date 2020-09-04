Специалист убеждена, что сексуальная активность с новыми партнерами увеличивает риск заражения.

Чтобы уменьшить риск заражения COVID-19 на время пандемии стоит отказаться от поцелуев с новыми людьми и начать заниматься сексом в маске, которая закрывает нос и рот.

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Такие советы дала главная санитарный врач Канады Тереза Там, сообщает CNN.

"Текущие данные указывают на очень низкую вероятность заражения новым коронавирусом через сперму или вагинальные жидкости. Однако, даже если люди не имеют симптомов, сексуальная активность с новыми партнерами увеличивает риск заражения или передачи COVID-19 через тесный контакт, в том числе через поцелуи", - отметила она.

Во время секса, говорит эксперт, следует избегать поз, при которых партнеры находятся лицом к лицу. Кроме того, нужно следить друг за другом и ни в коем случае не вступать в половую связь с человеком, который имеет симптомы коронавируса.

Врач также предложила "ограничить употребление алкоголя и других веществ, чтобы вы и ваши партнеры могли принимать безопасные решения". Тереза ​​Там подчеркнула важность безопасного секса, в частности, с использованием средств контрацепции и знанием как своего статуса ИППП, так и партнера.

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С начала пандемии в Канаде новым коронавирусом заразились более 129 тыс человек 9135 из которых - умерли от осложнений заболевания.

ВОЗ признала, что пандемия коронавируса уже повлияла на ментальное здоровье миллионов людей во всем мире. Страх заболеть, умереть, инфицировать других, потерять работу - это то, что беспокоит нас чаще всего.

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Автор: Виктория Гордиенко