Действительно ли дружеский секс противопоказан дружбе? Предлагаем разобраться, как, выбрав для себя секс по дружбе, не обжечься на чувствах и воплотить идеальный сценарий в жизни.

Существует много историй, когда секс по дружбе перерастал в серьезные отношения. Но чаще всего такие отношения заканчиваются сильной привязанностью и безответными чувствами.

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Предлагаем прислушаться к нескольким советам, чтобы этого не случилось с вами, пишет Сosmo.com.ua.

Не оставляй мужчину на ночь

Где секс на всю ночь, там душевные разговоры, нежные объятия и утренний кофе в постель. А между тем эти пункты не входят в «обязанности» друга, с которым ты спишь. Иначе вы начнете эмоционально привязываться друг к другу. А это уже попахивает неприятностями. Особенно, если ты спишь с бывшими.

Прямо говори о своих чувствах и желаниях

Вы собрались в постели для того, чтобы сделать друг другу приятно. А значит, нужно открыто говорить, что, как и в каких позах ты хочешь. Иначе в чем смысл плохого секса по дружбе?

Предохраняйся

Даже если ты знаешь член и медицинскую карту друга, как каждую серию «Игры престолов», соглашаться на секс без презерватива не стоит. Как быть, если ты принимаешь оральные контрацептивы или установила спираль? Все равно предохраняться! Слушай, ну мало ли с кем мужчина спал вчера. К тому же, любые контрацептивы не гарантируют стопроцентной защиты от беременности.

Не привязывайся к другу

Никаких совместных прогулок, поездок к родственникам, шоппинга и романтичных переписок. Расслабились в постели — и до свидания! Так ты, как минимум, защитишь себя от внезапной влюбленности в очередного негодяя.

Соблюдай границы

Если ты случайно нарушила предыдущий пункт и начинаешь влюбляться в партнера, то захочешь знать о нем все. Как прошло его детство, что он любит на ужин, какое покупает вино, где отдыхает и, главное, с кем. В общем, как только почувствуешь что-то подобное, вспомни, что секс по дружбе не предполагает вмешательства в личную жизнь друг друга. Сядь, выдохни и подумай о последствиях своих импульсивных желаний.

Не разглашай интимную жизнь

Ни подругам, ни, тем более, подписчикам в соцсетях. Секс по дружбе отличается от обычных отношений тем, что люди получают удовольствие, но при этом продолжают жить своими жизнями, не претендуя друг на друга. Тогда зачем об этом знать окружающим? Это неуважительно и неэтично по отношению к партнеру.

Продолжай искать серьезные отношения

Очень здорово, что твой друг делает самый замечательный кунилингус, но исключительно на нем семью не построишь. Поэтому даже занимаясь любовью с таким партнером, продолжай знакомиться и флиртовать, выискивая того самого.

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Автор: УНИАН