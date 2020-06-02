"Никогда не будет прежним": футуролог рассказала о влиянии коронавируса на секс

После коронавируса нас всех ждет посттравматическое расстройство, как будто мы пережили мировую войну, уверены специалисты. Это касается и секса.

Пандемия коронавируса «проредила» человечество не только фактически (за счет умерших), но и гипотетически – за счет наших будущих детей.

Сексологи полагают: с опытом, который мы пережили в период самоизоляции, в наш интим навсегда вошли роковые понятия, которые не могут не отразиться на рождаемости, пишет "МК".

«Резкий рост числа разводов – вот самый очевидный эффект от пандемии, который будет наблюдаться во всех странах, - уверена футуролог Фейт Попкорн. – Китайцы уже начали освобождение от брачных уз». Про тенденцию к освобождению от семьи говорят и отечественные психологи. В некоторых семьях самоизоляция вскрыла даже не столько глубинные конфликты, сколько неспособность просто быть вместе. А когда люди не могут находиться друг с другом, лечится это только расставанием.

Читайте такжеNot so fast: эксперты призвали выздоровевших от коронавируса воздержаться от секса

Мужчины не очень стремились в законный брак и до пандемии, а теперь, по оценке специалистов, у них появились и дополнительные доводы.

«Меня все спрашивают, почему я не женюсь, - делится 38-летний Андрей. – До пандемии мне трудно было объяснить окружающим, что я просто не хочу семью. И не от того, что я безответственный. Наоборот, в отличие от многих мужчин, я думаю, что семья – гигантская ответственность! И именно поэтому не считаю себя к ней пригодным. Зато после пандемии мне стало легче донести свою позицию – не хочу семью и детей, так как боюсь за их будущее. Боюсь повторения пандемии, а еще климатического и экономического кризисов. Один я их как-нибудь переживу, но брать ответственность за других не хочу.

«Рост разводов растет, а число людей, заключающих официальный брак, уже начало снижаться, и эта тенденция продолжится, - прогнозирует футуролог. - Падать будет и уровень рождаемости. Ощущение неопределенности сохранится еще долго, и с каждым днем все больше людей станут сознательно отказываться от детей.

Второе последствие пандемии – привычка к подмене реального партнера виртуальным.

«Пандемия просто ускорила то, что началось еще до нее, - считает исследователь Росс Доусон. - Уже несколько десятилетий люди влюбляются друг в друга через монитор, но раньше это было прелюдией к личной встрече. За время карантина многие поняли, что встречаться не обязательно. Поужинать вместе можно и в зуме, а для интима придумано столько виртуальных приспособлений, что старомодное соитие в сравнении с ними меркнет».

По мнению отечественных психологов, за 2 месяца карантина каждый, кто хотел, смог приобщиться к тематическим сайтам для виртуального секса «с полным погружением».

"Многие ресурсы в связи с пандемией предоставили к ним бесплатный доступ и усилили рекламу, - напоминает Елена Пиховкина. – Вследствие чего за время карантина многие – главным образом, свободные мужчины – открыли для себя массу новых удовольствий. Теперь им живая женщина может показаться «пресной», а реальные отношения – слишком обременительными. Люди поняли, что быть одному намного безопаснее, на Западе это явление назвали «прогрессирующим индивидуализмом».

Западные сексологи считают, что «прогрессирующий индивидуализм» повлечет за собой эру «гигиенического пуританизма». А проще говоря, при наличии огромного количества возможностей для виртуального интима реальный половой акт станет экзотикой, которая дольше всего сохранится среди малоимущих слоев общества, не имеющих средств на обновление программного обеспечения.

И, наконец, третье последствие – страх секса. Этот страх сродни мизофобии (боязнь инфицирования) и любому другому иррациональному страху. Исследователь Росс Доусон, к примеру, сравнивает «посткоронавирусный» секс с международными перелетами: «Один прыгнет в первый же самолет, то есть сразу найдет себе сексуального партнера. Другой предпочтет еще немного подождать, пока все не уляжется. А третий отныне вообще больше никогда не захочет летать (контактировать с кем-то ради секса)».

«После коронавируса нас всех ждет посттравматическое расстройство, как будто мы пережили мировую войну, - говорит Фейт Попкорн. - Состояние нашей нервной системы повлияет на наши характеры, и, соответственно, отношения».

По мнению американских сексологов, такое развитие событий может и вовсе свести на нет реальный секс. Ведь, согласно последним исследованиям, миллениалы и так гораздо менее сексуально активны, чем предыдущие поколения. А следующее за миллениалами поколение Z, родившееся в нулевых, вообще считается «самым асексуальным» за всю новейшую историю. Если будущее за ними, то секса в нем практически не будет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram