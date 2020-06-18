Названы топ-5 трендов в сексе

Секс можна разнообразить не только позами, но и другим.

Секс не отстает от трендов. А чем дальше в лес, тем развратнее звери. 2020 год разнообразит сексуальную жизнь украинцев по полной.

«Умный секс»

Сейчас можно найти множество приложений, которые помогут вам раскрепоститься и узнать свое тело. Причем играть в такие игры можно как в одиночку, так и с партнером. Различные сексуальные игры помогут вам нарастить возбуждение, исследовать друг друга и прийти к финалу с максимально яркими ощущениями.

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Дисексуализм

Этот термин обозначает человека, который не нуждается в ком-либо для интима. То есть, вам не нужно кого-то завоевывать, уговаривать на секс и так далее. Вы можете просто сэкономить время и купить себе секс-робота. Причем вы сможете даже выбрать внешность, запрограммировать характер, попросить воплотить тайные желания и даже душевно пообщаться. Стоит отметить, что это все же роботы и они могут давать сбой. При этом мир не стоит на месте и в скором времени этих роботов едва ли можно будет отличить от людей.

Вибраторы

Казалось бы все знают, что это такое и этим никого не удивить. А вот и нет! Даже во время секса женщинам для более яркого оргазма требуется стимуляция клитора. А вибратор для этого как нельзя кстати. Причем если партнера нет, то он также всегда выручит. Так что это тот предмет, который должен быть в заначке у каждой женщины.

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Горжусь волосами

Если раньше излишняя волосистость на теле вызывала отвращение, то сейчас это тренд. Да-да, нынче модно не брить подмышки и зону бикини тоже. Конечно, это остается на ваше усмотрение – брить или нет, но если вы захотите похвастаться своими волосиками, то попадете в тренд. К слову, мужчинам нравятся интимные стрижки.

Любовь

В современном мире любовь – это главный тренд в сексе. Как бы это не было печально, но так и есть. Секс и любовь – это два понятия, которые должны идти бок о бок и сливаться воедино. А просто физический контакт без душевных чувств порадует вас какое-то незначительное время.

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