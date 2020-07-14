Эксперты выяснили, что на самом деле интересует мужчин в сексе

Эксперты провели опрос и выяснили, что же на самом деле интересует мужчин в сексе.

Мы привыкли думать о мужчинах, как о существах с другой планеты, зацикленных на размерах своего члена и думающих о сексе 390 раз в сутки (по другим источникам, 418 раз). Чтобы соответствовать эротическому статусу своих возлюбленных, мы неуклонно повышаем сексуальную квалификацию, покупаем кружевное белье, алую помаду, продумываем сценарий второго (третьего, десятого и так далее) медового месяца и прочее.

Но к всеобщей гармонии все равно как до Луны. Возможно, нарисованный женскими журналами совокупный мужской портрет слишком схематичен? Или же мужчины наконец поняли, что выполнять роль Казановы невероятно сложно (особенно не имея к этому таланта)? Эксперты провели опрос: что же на самом деле интересует мужчин в сексе, пишет Рівнеінформ.

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Инициатива

"Инициатива наказуема, если она исходит не от женщины". Так считает подавляющее большинство мужчин. Перспектива быть изнасилованным представительницей прекрасного пола прельщает только 3-5 процентов. Из них половина - трудоголики, настолько опустошенные работой, что их хватает только на бездумный обзор телевизора. Естественно, они не будут возражать, если женщина, решительно заслонив собой экран, продемонстрирует нечто гораздо интереснее, чем будни криминального мира. А мужчины, которые не относят себя к числу трудоголиков или латентных мазохистов, ждут от женщины более тонкой и изящной инициативы. Например, чтобы любимая вспомнила, что сегодня 726-й день знакомства, и предложила отпраздновать эту знаменательную дату совершенно недвусмысленным образом ... Или чтобы она легла в постель, надев на себя лишь аромат любимых духов, а естественно, мужчина обнаружит ее наготу случайно.

Куннилингус

У большинства мужчин отношение к оральному сексу совершенно однозначное: они от него без ума, но ... только в женском исполнении. Стоит мужчине намекнуть на то, что неплохо бы поменяться ролями, как его энтузиазм исчезает. Такой "дуализм" характерен для 87 % мужчин. Счастливицы, которым удалось отхватить 13-процентный минимум, наслаждаются полным взаимопониманием. А у "нигилистов" есть по крайней мере три причины отрицать куннилингус:

1. Неправильное воспитание. Очевидно, мужчине с детства внушали мысль о том, что половые органы - это что-то неприличное, а уже "игры" с ними - почти преступление.

2. Особенности менталитета. Некоторые мужчины убеждены, что куннилингус унижает мужское достоинство.

3. Отсутствие опыта. Человек, может, просто не умеет этого делать, а партнерша уже готова обвинить его в равнодушии и черствости!

Первый случай практически неизлечим - педагогические ошибки не поддаются коррекции. Второй и третий - не безнадежные. Основной принцип "лечения" - личный пример и ... озвучивания своих желаний. Мужчина не умеет читать мысли - он ждет, чтобы ему облегчили жизнь, подсказав, как и что следует делать. Еще один выход из положения - метод "зеркала" - женщина делает с мужчиной то, что она хотела бы, чтобы он делал с ней.

Эксперименты

О, это они любят! Только вот под словом "эксперименты" мужчины подразумевают немножко не то, что женщины. Наше воображение сразу рисует картину из фильма "Девять с половиной недель" или, на худой конец, "Основной инстинкт". Для мужчин главное - элемент неожиданности. Мужчину поражает до глубины души, если женщина держит свои намерения втайне. Например, не ставит демонстративно у ложа любви чашку с кубиками льда. И не декларирует что-то типа: "А сегодня мы играем в доктора и пациента". С точки зрения мужчины, вся ценность сексуальных экспериментов в том, чтобы они не выглядели тщательно подготовленными. Справедливости ради стоит отметить, что 2 процента мужчин любят эксперименты в чистом виде. "Вычислить" таких любителей очень просто - они берут на себя всю организационную часть. Вам остается только наслаждаться!

Постромантический синдром

Какое счастье, что 98 процентов мужчин не впадают в истерику при мысли о том, что за страстью обязательно следует охлаждение чувств! Сильный пол относится к этому философски. Исчезла потребность ежеминутно обниматься и использовать любой подходящий момент, чтобы сорвать друг с друга одежду? Это не означает, что мужчины не хотят возобновления былых страстей. Хотят. Но без паники и надрывного страха, что если немедленно не начать "реставрационные работы", то случится нечто ужасное. Все дело в том, что мужчины более искренни в своих чувствах (а потому, может быть, более бесхитростны). Ведь о чем думает женщина, когда чувствует, что сексуальная жизнь начинает пробуксовывать? Не о том ли, как ей от этого плохо и грустно, а о том, как ей будет плохо и грустно, когда, заскучав, мужчина сбежит от нее за острыми ощущениями. А мужчина, заметив некоторый спад "температуры", думает о том, что есть в мире гармония, и (честное слово!) Вздыхает с облегчением, ибо не в человеческих это силах - удерживать безумный темп больше 1,5-2 месяцев. Физиология, как вы знаете.

Поэтому на судорожные попытки дражайшей половины срочно реанимировать сексуальные отношения мужчина реагирует слабо. Это потом важно будет уловить момент, когда следует активизироваться и начать проявлять изобретательность. Просто побольше внимания - к нему, к себе, своим ощущениям, сексуальным инстинктам.

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