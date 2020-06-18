Культура девственности: журналисты выяснили, где наказывают женщин за секс до брака

В Сомали, Судане, Джибути, Эритреи и Эфиопии была распространена практика инфибуляции - операции для сохранения девственности до женитьбы.

Культура девственности отличается в разных странах. Если для многих европейцев и американцев секс до свадьбы является нормальным явлением, для представителей других культур отсутствие девственной плевы может стать трагедией.

В около 20 стран мира до сих пор существует проверка целомудрия женщин, несмотря на призывы ООН прекратить это. По словам экспертов, это болезненная, унизительная и травматическая процедура, в которой нет никакого медицинского обоснования. О культуре девственности пишет 24 канал.

Читайте также"Главная девственница страны": певица Jerry Heil объяснила, почему решила признаться (фото)

Врач-гинеколог Юлия Оленская-Шпакевич объяснила о самых распространенных вопросах относительно девственной плевы (гимен).

Девственная плева создана из ткани, которая может сильно растягиваться, поэтому первый секс не всегда свидетельствует о разрыве девственной плевы.

"Наличие крови не говорит о потере девственности как таковой, поскольку девственная плева бывает очень разной по своей форме и по своей эластичности. У кого-то она может надорваться, спровоцировав кровянистые выделения, а у кого-то просто растянуться – не проявившись никак! Или это могут быть совсем мизерные капельки крови, которые половые партнеры даже не увидят", – сказала Юлия Оленська-Шпакевич.

Гинеколог отметила, что девственная плева – это не сплошная перегородка.

"Если бы было это так, как в девственниц во время менструации кровь бы попадала наружу? В медицине существует понятие сплошной девственной плевы, но это медицинское состояние, требующее хирургической коррекции", – добавила она.

Инфибуляция: операция для сохранения девственности до брака

Самым варварским методом сохранения девственности является инфибуляция – большие половые губы сшиваются таким образом, чтобы осталось только крошечное отверстие, через которое едва могут проходить моча и менструальная кровь.

Практика распространена в Сомали, Судане, Джибути, Эритреи и Эфиопии. Операция проводилась публично и без анестезии. Впоследствии девушке проводят еще одну операцию, чтобы она могла вести половую жизнь.

У некоторых народов был обычай, когда мужчина в первую брачную ночь брал нож и разрезал им большие половые губы жены, а потом занимается с ней сексом.

Девственность в Украине

В Украине нет ограничений и наказаний женщине, которая выходит замуж не девственницей. Однако в религиозных сообществах это осуждается.

Но раньше, до 17 века, когда молодежь ходила на вечерницы, была заведена традиция, которая позволяла заниматься "сексом наполовину" – так, чтобы сохранить девичью невинность. Это не всегда удавалось. Считается, что около 45% девушек, которые ходили на вечерницы, теряли девственность до брака.

Также известен старинный гуцульский обычай, когда на следующий день после первой брачной ночи в присутствии всех гостей молодой произносил тост-благодарность отцу своей жены и давал ему бокал с напитком. Если невеста была целомудренна – бокал был без дырки на дне, но в случае нарушения девственности – мужчина давал отцу бокал с дыркой и отец при всех гостях обливался напитком.

Что интересно, на Полесье более серьезно относились к девственности не только девичьей, но и мужской. После брачной ночи утром молодожены должны поклониться хлебной дежи.

На Гуцульщине и в Центральной Украине проще относились к девственности женщины, даже обычай с бокалом постепенно исчез.

Кроме того, в Украине не было серьезных ограничений в отношении места проведения первой брачной ночи. Половой акт между супругами мог проходить даже на чердаке, или в том же помещении, где сидели гости, которые могли петь и подбадривать молодых.

Традиции в Украине отличаются от других упомянутых в материале стран именно тем, что у женщин были не столь ограничены права. К примеру, существовала традиция, когда девушка собирала все свои вещи и шла к дому любимого, где признавалась в своих чувствах. Если парень не хотел жениться, то она садилась у окна и ждала, пока ее не пригласят домой. Однако считалось неприлично, если молодая долго сидит и ждет, поэтому старшие пытались договориться о свадьбе.

Культ "красной простыни"

В Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе существуют традиции по публичной демонстрации того, что женщина выходила замуж девственницей.

После свадьбы супругов отправляют в комнату для первой брачной ночи, а потом родственники должны проверить, есть ли следы крови на простыне после полового акта. В некоторых случаях загрязненное белье со следами крови вывешивается на всеобщее обозрение.

Однако выше мы объяснили, что крови при первом половом акте может и не быть! Поэтому из-за этого девушка может стать жертвой агрессии и издевательств со стороны родственников, окружения и мужчины.

Продажа девственности

Сейчас есть много разных историй дефлорации, одни из которых поражают своей жестокостью. В то же время в 2020 году увеличивается количество девушек, которые пытаются заработать на своей девственности, выставив ее на продажу. Некоторые украинки также это практикуют.

К примеру, в январе стало известно о том, что 19-летняя Екатерина из Харькова обогатилась на 1,2 миллиона евро, продав на аукционе свою девственность.

Отметим, что женщина имеет право самостоятельно решать, сохранять ли ей девственность до свадьбы, а также ли вообще выходить замуж, а не по "договоренности родителей" и тому подобное. Ведь это личный выбор каждого человека. Зато устраивать "проверки на девственность и угрожать девушке – это унизительно и неправильно. Такое давление может привести не только к психологическим и физическим проблемам, а даже и до самоубийства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram