Девушки многое обсуждают с подружками.

Уже давно не секрет, что девушки любят обсуждать секс с подружками. Ну надо же им обсудить твой размер, умения и даже вкус твоего агрегата.

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Поэтому часто пикантные подробности становятся достоянием общественности, передает maximonline.

Чаще всего девушки обсуждают продолжительность секса. И здесь вовсе не важно, сколько он должен длиться, по мнению ученых и сексологов. Если вы справились за 5 минут, то будьте готовы к тому, что женский совет вас высмеет.

Немало важным является и размер вашего члена. Оптимальным считается 12-15 сантиметров. Но если вы мастерски им владеете, то девушки не будут зацикливаться, если у вас 10 сантиметров.

Стрижка также является часто обсуждаемой темой. Не секрет, что всем нравится ухоженные интимные места. Поверьте, ваша дама и ее подружки будут не в восторге, если узнают, что у вас там "Карпаты". Да и неприятно, когда в зубах волосы застряют.

Одним из самых основным тем является вкус и запах вашего пениса. Да-да, это очень важно. Поэтому не забывайте о гигиене перед сексом и после, чтобы не спугнуть любимую.

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Автор: УНИАН