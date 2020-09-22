Семейные пары точно знают, что скрывать от ребенка наличие секса у родителей достаточно сложно. Особенно, если вы живете в однокомнатной квартире. Поэтому может произойти так, что ребенок застукает вас за таким пикантным занятием. И здесь главное не паниковать.
Не вызывайте стыд
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Если ребенок увидел, как вы занимаетесь сексом, то вам не нужно его ругать или вызывать стыд. Мягко попросите его выйти из комнаты. И скажите, что вы сейчас к нему подойдете. Да, секс придется прервать, но психика ребенка важнее.
Разговор по душам
Не все дети знают, что такое секс. Поэтому после увиденного вам следует поговорить с малышом и объяснить, что это нормальный процесс. Секс - это проявление чувств мамы к папе и наоборот. То есть в этом нет ничего плохого.
Реакция
Если ребенку меньше пяти лет, то он может и не понять, что происходить. Поэтому если он вас застукал за таким занятием, то поинтересуйтесь, может он просто хочет пить или в туалет. Дети около 8 лет могут подумать, что происходит что-то неладное. Ведь во время секса мамы часто издают звуки. Вам стоит объяснить, что все хорошо. Детям старше 10 лет нужно говорить о том, что они не виноваты в том, что застали вас в такой пикантный момент. Не забудьте извиниться перед ребенком.
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