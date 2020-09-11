У многих мужчин сформировались определенные стереотипы, связанные с предпочтениями женщин в сексе.
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Разбираем самые распространенные и попробуем разрушить те мифы, в которые давно пора перестать верить. Чего же на самом деле хочет женщина в сексе - читайте далее.
Длина пениса
Не хотим очень огорчать тех, кто может похвастаться гигантскими размерами полового члена, но не всем барышням интересна его длина. Хотя мы и привыкли думать, что для женщин важна только длина пениса, на самом деле все несколько иначе, пишет 24 канал.
Ученые из Нидерландов доказали, что только 1% женщин считает длину пениса "чрезвычайно важной" в интимной жизни. Для 20% эта величина "важна". Еще 22% дам заявили, что это "абсолютно неважно". И более половины, 55% скромно сказали, что длина члена мужчины для них "неважна".
Поэтому сосредоточься не на размерах, а на умениях. Именно это особенно ценят барышни по всему миру.
Волосатые мужчины
Если раньше бытовало мнение о том, что мужчина должен быть немного симпатичнее обезьяны, то со временем это утверждение начало терять свою силу. Современные тенденции призывают мужчин избавляться от растительности на теле.
Но есть одно "но": женщинам нравятся мужчины, у которых есть волосы на теле. Здесь, правда, есть одна поправка. Она касается аккуратной их длины и приятного внешнего вида. Кусты на спине и в зоне паха все же лучше как-то привести в порядок, а потом уже и звать к себе в постель даму.
Оргазм
Если для мужчины очень важно, чтобы его партнерша достигла оргазма во время секса, то женщины не слишком сосредоточены именно на этом. Поэтому не нужно пытаться отправиться в космос со своей амплитудой движений.
Сосредоточься на удовольствии от процесса. Не забывай смотреть ей в глаза, целовать и поедать взглядом. Все это изрядно разожжет твою любимую, а также поможет вам обоим получить максимум удовольствия.
Не забывай о том, что каждая девушка имеет свое предпочтения в сексе, поэтому следовать определенной методичке – не лучшая идея. Изучи ее вкусы, эрогенные зоны и подари ей блаженство. Она отплатит тебе тем же. Не сомневайся!
Секс: как женщине получить удовольствие
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