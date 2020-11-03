Китайские целители назвали 5 простых поз для улучшения состояния вашего здоровья.

Казалось бы, что может быть общего между занятиями сексом и лечением заболеваний лимфатической системы? Но, по мнению китайских целителей, с помощью правильно подобранного комплекса поз можно не только наладить работу половых органов, но и справиться с проблемой варикозного расширения вен и уменьшить риск заболеваний костного мозга, не говоря уже о нервной системе.

Читайте такжеПо желанию или для здоровья: акушер-гинеколог рассказала, каким должен быть секс у женщины

Предлагаем пять классических позиций для занятий любовью, которые не только смогут доставить вам удовольствие, но и помогут решить проблемы со здоровьем, пишет ELLE.

Лечение женских половых органов

Процент женщин, которые могут похвастаться тем, что ни разу в жизни не испытывали болезненных ощущений при наступлении менструального цикла, ничтожно мал. Поэтому вместо того, чтобы в следующий раз в начале критических дней бежать в аптеку за обезболивающими, попробуйте в течение пятнадцати дней два раза в сутки заниматься сексом в миссионерской позе. Единственное правило, которое при этом нужно соблюдать, — женщина должна лежать совершенно спокойно, не двигаясь в унисон со своим партнером. Так, по мнению китайских целителей, вы сможете избавиться от неприятных ощущений во время менструации.

Восстановление после переломов

Если с детства от врачей вы постоянно слышали одну и ту же фразу о необходимости употребления кальция, так как ваши кости слишком хрупкие (что подтверждалось несколькими «нечаянными» переломами), тогда стоит попрактиковать комплекс для их укрепления. Женщина лежит на левом боку, ее левая нога максимально согнута назад, правая вытянута. Мужчина лежит к ней лицом, выполняя по пять серий из девяти проникновений. Для достижения скорейших результатов желательно практиковать этот цикл до пяти раз в день в течение десяти дней. По заверениям китайских целителей, так вы сможете не только быстрее восстановиться после недавнего перелома, но и улучшить систему кровообращения.

Улучшение работы кровеносной системы

Та же позиция, с тем лишь изменением, что женщина лежит на правом боку, способствует нормализации работы кровеносной системы и борется с варикозным расширением вен, а также с повышенным и пониженным давлением.

Улучшение работы лимфатической системы

Как известно, лимфатическая система играет важную роль в обмене веществ, а также способствует очищению клеток и тканей организма. Но поскольку в отличие от кровеносной системы, где сердце выполняет роль насоса, лимфа движется по организму довольно медленно, китайские целители рекомендуют чаще заниматься сексом в позиции, при которой мужчина лежит на спине, а женщина стоит над ним на коленях и руках. Стоит отметить, что при этом вы должны оставаться неподвижной, а ваш партнер, наоборот, проявлять инициативу.

Повышение тонуса

Хотя следующая позиция и требует некоторой физической подготовки, она отлично повышает тонус всего организма и улучшает кровообращение. Женщина стоит на коленях, стараясь при этом лечь спиной на постель (если отклониться до конца не получается, то можно подложить под спину подушку). Мужчина же, в свою очередь, находится сверху и выполняет большую часть движений.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН