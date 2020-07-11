Новый уровень: топ-9 вариантов миссионерской позы для незабываемого секса (фото 18+)

Считается, что миссионерская поза надежна, как чугунная мясорубка.

Ты используешь ее с партнером, когда вам обоим лень придумывать что-нибудь эдакое. Но даже твоя старая подружка-миссионерка может заиграть яркими красками при минимуме усилий.

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Вот тебе десяток разных приемов, которые высекут искру между вами, пишет Cosmo.ru.

Попробуй слоу-мо

Даже самая банальная поза может стать необычной, если изменить темп. Растяни удовольствие, попроси своего партнера двигаться как можно медленнее в тот момент, когда он вот-вот должен войти. Пускай он очень ме-е-едленно приставит головку ко входу во влагалище и очень ме-е-е-едленно растянет тебя. А когда он так же медленно войдет на всю глубину, попроси его замереть. Скажи, что ты хочешь ощутить его в себе, поставить действие на паузу, чтобы ни на что не отвлекаться.

Скользко и влажно

Если ты время от времени используешь лубрикант для секса, то используй его для секса еще раз, просто наноси смазку не только на влагалище и член, но еще немного на живот, грудь, даже ноги. То есть на те места, которыми ты соприкасаешься с партнером. Только не забудь запастись тонной полотенец, чтобы не испачкать кровать.

Поза Х

Ляг на спину, разведя ноги и руки в форме Х. Твой партнер должен войти в тебя, избегая соприкосновения, то есть соединяются по сути только ваши половые органы. Поймай тот момент, когда он будет входить в тебя, прочувствуй его. Поза неплохо работает в жару, к слову, когда не особенно тянет на объятия.

Компенсируем размер

Если твой партнер не очень крупный, а ты фанатка экстраглубокого проникновения, есть один максимально простой лайфхак, который можно попробовать в миссионерской позе. Подложи подушку под бедра и попробуй разные углы. Поверь, эта небольшая перемена серьезно изменит твое впечатление от позы.

Компенсируем размер – 2

А вот если твоего партнера щедро наградила природа, а ты предпочла бы варианты поскромнее, то есть способы облегчить проникновение. Правда, тебе для этого понадобится вот такой диванчик, как на картинке. Ляг и раздвинь ноги, а твой партнер должен встать между ними и входить, мягко поглаживая тебе живот или придерживая за бедра.

Поза кобры

В этой позе, похожей на миссионерскую, но все же это не она, бедра твоего партнера расположены выше твоих. Когда он войдет в тебя, попроси его приподнять бедра, выпрямив руки, так, чтобы его лобок терся о твой клитор. Долго в этой позе находиться ему непросто, но он может время от времени принимать это положение, чтобы тебя порадовать дополнительно: пускай поделает круговые вращения бедрами, потрется о тебя или покачает бедрами из стороны в сторону.

Ноги вверх!

Слегка согни колени и подтяни их к груди (с прямыми ногами это сложная поза), а твой партнер пускай придерживает тебя за щиколотки, когда входит. Пусть представит, что твои ноги в его руках — это дополнительный инструмент, с которым он может делать что угодно: согнуть сильнее или слабее, развести в стороны, закинуть себе за плечи или попросить тебя обхватить его талию.

Сведи ноги

Удивительно, но этот простой прием всегда меняет ощущение от секса. Достаточно свести ноги, и тебе покажется, что всё работает совсем иначе, чем ты привыкла. Если твой партнер небольшого размера, то отпадет проблема с выскальзыванием.

Я тебя поймала!

Что больше всего тебя заводит? Скорее всего, то же, что и миллиарды других женщин, — чувствовать себя желанной. Видеть, как сильно тебя хотят. И для этих целей поза, когда твои ноги закинуты ему на плечи, подходит идеально. Учти, что это экстраглубокое проникновение, так что подойдет оно далеко не всем. Зато в этой же позе можно попробовать и анальный секс, если вы его практикуете.

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