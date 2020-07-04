Названы 8 ошибок, которых стоит избегать сразу после секса (18+)

Время сразу после секса имеет тоже свое волшебство и влияет на качество ваших отношений.

Эксперты в сфере интима много внимания уделяют секс-советам относительно прелюдии и, собственно, самого полового акта, но довольно редко говорят о том, что нужно делать после того, как вас поглотил огонь страсти.

Исправляем эту оплошность: рассказываем, каких ошибок стоит избегать, как только вы разорвали объятия, пишет cosmo.ru.

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Не идешь в туалет после секса

Нет, не надо нестись туда на всех парах, едва любовная игра окончена, но помочиться после секса все-таки рекомендуем. Это один из самых верных способов предотвратить урогенитальные инфекции — с мочой вымываются болезнетворные бактерии.

Впрочем, никто не гонит тебя туда, если на самом деле ты не хочешь в туалет: 20 минут или час — не такая большая разница.

Не обнимаешься с партнером

Ты — любительница сразу после секса отвернуться и уснуть? Придется пересмотреть свои приоритеты, потому что ученые выяснили, что объятия необходимы для сохранения прочных отношений.

Дело не только в гормоне окситоцине, который вырабатывается в том числе и во время посткоитальных объятий. Исследователи из университета в Торонто провели эксперимент, опросив 335 участников (138 мужчин и 197 женщин), насколько они удовлетворены своими отношениями. Ученые также стремились выяснить, какие факторы влияют на качество сексуальной жизни. Оказалось, что ни прелюдия, ни сам половой акт не оказывают большого влияния на степень удовлетворенности, а вот объятия после секса — очень даже. Результат исследования показал, что пары, проводившие больше времени после секса, обнимаясь, целуясь и лаская друг друга, более довольны своей интимной жизнью, чем те, которые сразу засыпают.

Не подмываешься

Как и с походом в туалет — это не значит, что ты должна немедленно бежать в душ, смывая с себя запах любимого. Более того, так делать нельзя, если не хочешь смертельно обидеть любовника. Но соблюдать гигиену нужно, а душ после хорошего занятия любовью — обязательная часть гигиенических процедур. Кстати, никто не мешает принимать его вместе!

Не вымываешь до конца смазку

Всегда думай о своем теле и заботься о нем. Если твоя микрофлора чувствительно реагирует на спермицидную смазку, лубрикант или презервативы, не забудь тщательно вымыть ее из влагалища.

Не проверяешь презерватив

Презервативы не дают 100% гарантии защиты от половых инфекций и беременности — надеемся, ты это знаешь. Поэтому, если из всех средств защиты вы выбрали именно это, после секса убедись, что использованный презерватив не порвался.

Даже если это произошло — не стоит паниковать: нужно воспользоваться тестом на половые инфекции и средствами срочной контрацепции.

Идешь на «второй круг», несмотря на жжение

Часто кажется, что небольшое жжение во влагалище после секса — это не беда и никак не помешает тебе получить удовольствие от следующего раунда. На самом деле, если чувствуешь дискомфорт между ног, лучше подождать до его полного исчезновения, потому что в противном случае у тебя не будет достаточно смазки для того, чтобы насладиться процессом.

Альтернативный вариант — если тебе очень хочется испытать еще один оргазм, предложи ему помочь тебе руками или ртом.

Спишь в сексуальном белье

Да, ты очень эффектно смотрелась в корсете и кружевных трусиках. После секса чувствуешь себя до того уставшей, что хочется просто повернуться на бок и задремать (сначала пообниматься!). Но врачи рекомендуют использовать подобное белье исключительно для сексуальных игр, спать же лучше в обычных хлопковых трусах.

Нейлоновые, вискозные или полиэстровые трусики не подходят для сна. «После секса твоя кожа теплая и влажная, — напоминает врач-гинеколог Лесли Пейдж, — от пота, вагинальных выделений и спермы». Синтетическое белье задерживает влагу и повышает риск инфекций — гениталиям тоже нужно дышать.

Не моешь свои секс-игрушки

Если вы используете в своих постельных играх секс-игрушки, не забывай помыть их сразу после использования. Как чашку с чаем. Не дай бактериям найти там постоянный приют.

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