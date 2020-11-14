Датская мода на уют коснулась не только интерьера и кулинарии. Теплые носочки и чашка горячего шоколада сделают ваш секс нежным и приятным.

Давно доказано: в осенне-зимний период сексуальная активность заметно снижается. Нам уже не хочется секса так, как летом и весной. Почему? Резкие перепады температуры, атмосферного давления и влажности приводят к сонливости и усталости, а не к желанию заняться сексом.

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Кроме того, уменьшается чувствительность эрогенных зон, снижается уровень гормона радости. Это происходит из-за недостатка солнечного света. Сказывается на качестве секса и чрезмерная усталость.

Между тем сексологи утверждают: в холодный сезон интимные отношения просто необходимы. Ведь регулярный секс помогает нам избавиться от апатии и нервных переживаний.

Осень - самое время добавить вашему сексу тепла, показать, как вы любите друг друга. Под лаской плюшевого пледа, начало отопительного сезона и все в таком духе.

А в период карантина выходного дня в Украине как раз есть лишний повод остаться дома и провести уютный романтический вечер в компании любимого человека.

Предлагаем вам несколько идей для хюгге-секса:

Надень теплые носочки

Для хорошего оргазма ноги нужно держать в тепле: возьми мягкие вязаные носочки до колена или до щиколотки, пишет Cosmo. Главное, чтобы ступням было комфортно. Забавно, но то, что женщины в носках легче достигают оргазма, не выдумка, а научно доказанный факт. Исследование, проведенное голландским ученым Гертом Холстеге (Gert Holstege), показало, что носки ассоциируются у людей с теплом и комфортом — эмоции, которые вызывает этот простой предмет одежды, успокаивают женскую амигдалу и префронтальную кору. Это области мозга, которые отвечают за тревожность, страх и чувство опасности.

Среди испытуемых только 50% женщин достигали оргазма, но после того, как им презентовали пару теплых носков, эта цифра увеличилась до 80%.

Зажги свечи

Уже доказано, что свет свечей оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект. Особенно он важен зимой, когда естественного освещения не так уж много. Попробуй зажечь свечи — увидишь, как преобразится ваша спальня.

Не говоря уже о том, что в свете свечей твоя собственная кожа будет казаться бархатистой и нежной. Свечи ассоциируются у нас не только со спокойствием, но и с романтикой. Недаром существует устойчивое выражение «ужин при свечах». Под настроение ты также можешь подобрать запах, который настроит вас на любовный лад.

Выпей горячего чая или глинтвейна

Немного алкоголя перед сексом расслабят тебя и раскрепостят, главное — не переборщить, половины бокала будет достаточно. Зато ты согреешься на только снаружи, но и изнутри.

Кстати, после чая или глинтвейна ты можешь подарить ему лучший в его жизни оральный секс — влажное тепло твоего рта заведет его этим холодным зимним вечером.

Намажься маслом

Зимой кожа быстро сохнет, так что после душа желательно тщательно увлажнять кожу маслом или молочком. Но почему бы не превратить этот ритуал в сексуальную игру? Попроси своего партнера намазать твое тело маслом, и, может быть, из этого выйдет что-нибудь еще.

Возьмите очень толстое одеяло

Нам всем не хватает тепла в это сложное время. Сохранить его поможет старое-доброе одеяло, под которым можно вытворять такое... Мы уже писали, как важно, чтобы во время секса вам было тепло, и если тебе не хочется натягивать на ноги носки, попробуй просто забраться под теплое одеяло.

Вспомните позу «ложечки»

Очень «обнимательная» и нежная поза, которая к тому же дает пространство для маневра. Ты можешь контролировать глубину проникновений и интенсивность его движений. В любом случае «ложки» — это скорее неторопливая поза, она дарит партнерам ощущение защищенности и комфорта.

Займитесь сексом днем

Странный совет, с первого взгляда, но, раз попробовав, ты поймешь, что это была хорошая идея. Дело в том, что зимой и осенью уровень тестостерона снижается, но солнечный свет поможет взбодрить твое либидо.

Оставьте только ощущения

Завяжите друг другу глаза, позволяя действовать только рукам: изучайте тела друг друга, узнавайте новое, шепчите нежности. Бархатной зимней ночью сделайте друг другу массаж. Может быть, пришло время разнообразить ваши постельные утехи dirty talk? Не отказывайте себе в этом.

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Автор: УНИАН