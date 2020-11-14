Давно доказано: в осенне-зимний период сексуальная активность заметно снижается. Нам уже не хочется секса так, как летом и весной. Почему? Резкие перепады температуры, атмосферного давления и влажности приводят к сонливости и усталости, а не к желанию заняться сексом.
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Кроме того, уменьшается чувствительность эрогенных зон, снижается уровень гормона радости. Это происходит из-за недостатка солнечного света. Сказывается на качестве секса и чрезмерная усталость.
Между тем сексологи утверждают: в холодный сезон интимные отношения просто необходимы. Ведь регулярный секс помогает нам избавиться от апатии и нервных переживаний.
Осень - самое время добавить вашему сексу тепла, показать, как вы любите друг друга. Под лаской плюшевого пледа, начало отопительного сезона и все в таком духе.
А в период карантина выходного дня в Украине как раз есть лишний повод остаться дома и провести уютный романтический вечер в компании любимого человека.
Предлагаем вам несколько идей для хюгге-секса:
- Надень теплые носочки
Для хорошего оргазма ноги нужно держать в тепле: возьми мягкие вязаные носочки до колена или до щиколотки, пишет Cosmo. Главное, чтобы ступням было комфортно. Забавно, но то, что женщины в носках легче достигают оргазма, не выдумка, а научно доказанный факт. Исследование, проведенное голландским ученым Гертом Холстеге (Gert Holstege), показало, что носки ассоциируются у людей с теплом и комфортом — эмоции, которые вызывает этот простой предмет одежды, успокаивают женскую амигдалу и префронтальную кору. Это области мозга, которые отвечают за тревожность, страх и чувство опасности.
Среди испытуемых только 50% женщин достигали оргазма, но после того, как им презентовали пару теплых носков, эта цифра увеличилась до 80%.
- Зажги свечи
Уже доказано, что свет свечей оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект. Особенно он важен зимой, когда естественного освещения не так уж много. Попробуй зажечь свечи — увидишь, как преобразится ваша спальня.
Не говоря уже о том, что в свете свечей твоя собственная кожа будет казаться бархатистой и нежной. Свечи ассоциируются у нас не только со спокойствием, но и с романтикой. Недаром существует устойчивое выражение «ужин при свечах». Под настроение ты также можешь подобрать запах, который настроит вас на любовный лад.
- Выпей горячего чая или глинтвейна
Немного алкоголя перед сексом расслабят тебя и раскрепостят, главное — не переборщить, половины бокала будет достаточно. Зато ты согреешься на только снаружи, но и изнутри.
Кстати, после чая или глинтвейна ты можешь подарить ему лучший в его жизни оральный секс — влажное тепло твоего рта заведет его этим холодным зимним вечером.
- Намажься маслом
Зимой кожа быстро сохнет, так что после душа желательно тщательно увлажнять кожу маслом или молочком. Но почему бы не превратить этот ритуал в сексуальную игру? Попроси своего партнера намазать твое тело маслом, и, может быть, из этого выйдет что-нибудь еще.
- Возьмите очень толстое одеяло
Нам всем не хватает тепла в это сложное время. Сохранить его поможет старое-доброе одеяло, под которым можно вытворять такое... Мы уже писали, как важно, чтобы во время секса вам было тепло, и если тебе не хочется натягивать на ноги носки, попробуй просто забраться под теплое одеяло.
- Вспомните позу «ложечки»
Очень «обнимательная» и нежная поза, которая к тому же дает пространство для маневра. Ты можешь контролировать глубину проникновений и интенсивность его движений. В любом случае «ложки» — это скорее неторопливая поза, она дарит партнерам ощущение защищенности и комфорта.
- Займитесь сексом днем
Странный совет, с первого взгляда, но, раз попробовав, ты поймешь, что это была хорошая идея. Дело в том, что зимой и осенью уровень тестостерона снижается, но солнечный свет поможет взбодрить твое либидо.
- Оставьте только ощущения
Завяжите друг другу глаза, позволяя действовать только рукам: изучайте тела друг друга, узнавайте новое, шепчите нежности. Бархатной зимней ночью сделайте друг другу массаж. Может быть, пришло время разнообразить ваши постельные утехи dirty talk? Не отказывайте себе в этом.
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