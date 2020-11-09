В какие-то дни вам обоим хочется жесткого безудержного секса, в другие — романтичного и неспешного. В последнем случае тебе точно пригодятся эти неожиданные позы!

Даже в наши времена откровенных фильмов романтический секс все еще возможен. А для некоторых особенно романтичных людей и вовсе необходим.

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Однако в повседневной жизни, с ее стрессами и быстрым бегом, не так просто найти в себе силы и время на то, чтобы устроить романтический вечер, плавно перетекающий в романтический секс. На самом же деле это совсем не трудно, это требует лишь небольшой вдумчивости.

Выбирай позу для нежной и чувственной ночи любви. Особенно подходит для партнеров, которые влюблены друг в друга или же хотят влюбиться друг в друга заново, пишет Cosmo.

Мерные ложки

Пусть он ляжет на спину, а ты сверху таким образом, чтобы вы оба смотрели в потолок. Он мягко входит и начинает двигаться, а ты берешь его руку и показываешь, где и как касаться клитора. Впрочем, у него большой выбор эрогенных зон для прикосновений!

Легкий рок

Вариация миссионерской позы. Он опирается на локти, но не ложится на тебя полностью, твои ноги между его ног. Двигайтесь в противофазе: ты приподнимаешь бедра на пару сантиметров — он опускает свои, потом “расходитесь”. Ощущения незабываемые!

Тесный союз

Ляг на живот, вытяни руки вдоль тела, слегка разведи ноги. Он ложится сверху, опираясь на кисти или локти, ноги “обнимают” твои. В процессе сведи ноги вместе и скрести. Это вариация догги-стайл с тесным контактом.

Прыжок в небо

Секс стоя — вещь сложная, но очень приятная. Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, он может опереться о стол подходящей высоты или стену. Пусть он возьмет тебя на руки и придерживает за стопы. И не пытайтесь повторить эту позу на скользком полу!

Цифра восемь

Ляг на спину, подложи под бедра подушку. Подними ноги и согни в коленях под прямым углом. Угол входа тоже изменится, и в этом одно из преимуществ позы. Другой плюс — он может двигаться не как обычно, а выписывая цифру 8 и заодно лаская твой клитор.

68

Далеко не все могут с удовольствием быть одновременно дающей и принимающей стороной в позе 69. Тогда стоит попробовать 68: ты лежишь сверху, но лицом вверх, и опираешься на согнутые в коленях ноги партнера. Потом — поменяйтесь.

Крабьи бега

Отличная поза для романтической ночи! Вы сидите лицом друг к другу, опираясь на руки, его ноги расставлены шире твоих... Поначалу может быть непривычно, но результат того стоит.

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Автор: УНИАН