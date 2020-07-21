Названы топ-5 способов разнообразить миссионерскую позицию (18+)

Вне всяких сомнений, миссионерская позиция относится к наиболее популярным сексуальным позициям в мире. Расскажем, как ее разнообразить.

Миссионерская поза чертовски хороша, но страдает от дурной репутации сексуальной позы для скучных любовников.

Однако мало кто знает, что её можно легко оживить, чтобы получить новые ощущения, пишет Cosmo.ru.

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1. «Иди ко мне»

Закидывай свои ноги ему на плечи и крепко обнимай его за шею. Так он сможет войти в тебя гораздо глубже, особенно если будет держаться руками за твои бёдра.

2. «Крепкие объятия»

Если ты сожмёшь ноги вместе, твои ощущения от каждого его движения станут гораздо ярче. Причём тебе вполне достаточно лишь медленно двигать бёдрами.

3. «Настольная игра»

Ты лежишь на краю кровати, а он склоняется над тобой, взяв тебя за лодыжки, словно за рычаги управления. Прижимай ноги к груди, разводи их в стороны, поднимай вверх!

4. «Ласковая кошечка»

Его бёдра должны располагаться чуть выше твоих, чтобы он касался своим лобком твоего клитора. Пользуйся этой возможностью и двигай тазом вверх-вниз и влево-вправо, прижимаясь к нему.

5. «Морская звезда»

Здесь потребуется щедро одарённый природой мужчина, чтобы войти в тебя глубоко. Повернитесь на 45 градусов, чтобы ваши тела образовали букву Х, и пусть он входит в тебя под углом.

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