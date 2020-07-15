Названы 5 сексуальных позиций, которые позволят вам слиться в экстазе (фото 18+)

Эксперты отмечают, что самый лучший секс предполагает душевную близость с партнёром.

Внезапный, отчаянный, быстрый секс на кухонном столе может быть "крышесносящим", но самый лучший секс всё-таки предполагает душевную близость с партнёром.

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Чтобы достичь настоящей гармонии, используй эти пять позиций, которые сделают вас ближе друг другу, пишет cosmo.ru.

Любвеобильные «ложки»

Позиция «на боку» является невероятно нежной и интимной, а также способствует продолжительным ласкам. Прижавшись друг к другу, он входит в тебя сзади, и вы можете восхитительно долго и страстно обниматься, наслаждаясь прикосновениями друг друга.

Ночь напролёт

Устройте «ночь без оргазма»: занимайтесь сексом всю ночь напролёт, делая перерывы, чтобы остыть и прийти в себя, потому что финишировать до утра строго запрещено! Между секс-раундами можно вздремнуть и набраться сил, а затем начать с поцелуев и продолжить проникновением. Всю ночь вы проведёте в пограничном состоянии между сном и сексуальным желанием, а утром не сможете ждать, чтобы скорее заставить друг друга кончить.

Широко открытые глаза

Попробуйте древние тантрические методы для максимального сближения с партнёром! Сядьте напротив и положите ноги друг на друга. Смотрите друг другу в глаза и синхронизируйте ваше дыхание. Поддерживайте зрительный контакт и начинайте нежно касаться друг друга, спускаясь всё ниже и ниже. Затем приближайся к нему, пока не окажешься сверху, прямо на его пенисе.

Душевная «миссионерская»

Эту позицию очень легко доработать без особых усилий, всего лишь с помощью ласковых прикосновений, поглаживаний спины или переплетения ног. Можно даже взяться за руки! Плюс длительные поцелуи и замечательная возможность ласкать ртом твои соски – всё это заставляет твоё тело буквально источать окситоцин.

Предвосхищая оргазм

Из позиции «ложек» повернись на спину и закинь свою ногу ему на бок. В таком положении ты вряд ли сможешь получить оргазм, зато будешь постоянно на грани. И, кстати, так вы точно проведёте в постели гораздо больше времени, потому что никогда не перестанете наслаждаться друг другом.

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