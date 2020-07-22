Супергорячо: 5 позиций в одежде для жаркого секса (фото 18+)

Одежда не помеха для истинного удовольствия, а наоборот может только сделать вашу близость более яркой.

Ну что такое секс в одежде? Разве так делают взрослые люди? Все это какое-то баловство, как в юности. Хотя погоди-ка! Вспомни, как оно было в юности: жарко, страстно, быстро-быстро, чтобы никто не заметил.

Предлагаем тебе вспомнить те горячие годы и попробовать получить удовольствие, не разоблачаясь, пишет Cosmo.ru.

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Ты в джинсах и футболке? Прекрасно! Идеальный костюм для секса. А точнее, для раббинга — так называется сексуальная практика трения о тело партнера. Всё очень просто: один партнер ложится на другого сверху, помещая свое колено у него между ног. Подойдет людям с невысокой чувствительностью, потому что деним — довольно жесткая материя, об этом нужно помнить. Партнер снизу может сжимать ягодицы верхнего или гладить по груди или бедрам, целовать в шею. Разоблачаться предлагаем, когда станет совсем уж невмоготу, но гораздо интереснее словить оргазм, следуя правилам игры, которую вы же придумали.

Попроси своего парня подарить тебе куннилингус, чтобы ты при этом не снимала белье, а он и вовсе был полностью одет. Пускай сначала поцелует внутреннюю сторону твоих бедер, пройдется губами по животу, вокруг белья, там, где кожа особенно тонкая. Затем пусть он оттянет зубами резинку белья, а дальше уже покажет, на что способен. Главное – не спешите: пускай его губы и язык начнут трудиться над твоей промежностью в тот момент, когда ты уже ну очень влажная.

Юбку вверх! Поверь, вот тут он просто с ума сойдет от возбуждения, а ты — тем более. Короткая юбка без белья еще никого не подводила в сексуальных играх. Оседлай его таким образом, чтобы он смог увидеть в вырезе твоей рубашки всё, что захочет. А потом возьми его руки и положи себе на бедра, чтобы он мог приподнять юбку и обнаружить, что под ней — только ты. Сексом, кстати, вы можете заняться, не снимая одежды: тебе достаточно будет задрать юбку до бедер, а ему — расстегнуть джинсы или приспустить штаны.

Идеальная поза для быстрого секса: находишь то, на что можешь опереться, наклоняешься, твой партнер входит в тебя сзади и — поздравляем вас, у вас классный секс!

Если тебе этого хочется, не скупись и раз в жизни купи красивое кружевное белье с вырезом в промежности. Во-первых, тебе не придется зажиматься и думать о том, не слишком ли сильно у тебя трясется грудь. (А если грудь большая, это к тому же неудобно). Во-вторых, в таком белье есть особое развратное колдовство, которое помогает тебе перевоплотиться.

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