Предлагаем вам несколько горячих вариантов, как украсить тихие, холодные осенние вечера.

Осенние холода не за горами, а в такие вечера хочется только укутаться в одеяло и пить горячий чай.

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Но можно придумать вариант погорячее: почему бы не устроить по-настоящему жаркую ночь для себя и любимого?

Предлагаем вам 5 сексуальных позиций, где главную роль исполняешь именно ты, пишет Cosmo.ru.

Лошадка на палочке: поза сидя, женщина сверху

Надоела стандартная поза, в которой женщина сверху? Тогда давай полистаем нашу «Камасутру»! Попроси своего молодого человека согнуть одну ногу. Оседлай его так, чтобы твои ноги обнимали его ногу, и начинай двигаться. Эта поза секса идеально подходит для поверхностной стимуляции клитора. Совершая фрикции, наклоняйся как можно сильнее вперед, чтобы твоя паховая зона скользила по внутренней части его бедра. Поскольку в этой позе секса ты полностью контролируешь все происходящее, варьируй темп и амплитуду движений, а также не забывай сжимать и расслаблять мышцы вагины.

Лихая наездница: поза сидя, женщина сверху

«Камасутра» предлагает множество вариаций для позы, когда женщина сверху. Причем во многих ее вариантах доминирует мужчина. К примеру, ты можешь оседлать его боком, так, словно решила покататься на лошадке в женском седле (если помнишь, до двадцатого века дамы скакали на лошадях исключительно таким образом). Чтобы приступить к эротической скачке, слегка разведи ноги, обопрись на вытянутые за спиной руки и медленно опустись на его пенис. Начни с неторопливых винтообразных движений, постепенно наращивая скорость и глубину фрикций.

Новая амазонка: поза сидя, женщина сверху

Идеальная поза из «Камасутры» для тех, кому надоело заниматься сексом на кровати, но кто пока не готов выйти на улицу и заняться любовью на глазах у изумленных прохожих. Поэтому давай осваивать позу секса "сидя на полу"! Усади своего мужчину на пол, пусть он отведет руки за спину и скрестит ноги по-индийски. Оседлай его сверху, чередуй поверхностные фрикции с глубокими, то замедляя, то ускоряя темп. Опытные девушки в данной позиции могут опускаться на член круговыми движениями, это доставит дополнительные приятные ощущения партнеру. В данной позе секса наилучшим образом стимулируется чувствительная нижняя часть вагины.

Ноги на ширине плеч: поза сидя, женщина сверху

Это еще один вариант из «Камасутры», когда женщина сверху. Усади своего мужчину на кресло и подложи ему под колени подушку. Сядь на него сверху, расставив ноги, откинься назад и закинь согнутые в коленях ноги ему на плечи. Во время фрикций он будет притягивать тебя руками, а ты сможешь отталкиваться ногами от спинки кресла, сжимать и расслаблять интимные мышцы. Эта поза секса подарит вам обоим массу приятных впечатлений, в процессе он сможет любоваться тобой, а ты – без всякого труда направить его член к сверхчувствительной точке G. Также в этой позе секса женщина сверху, но мужчина может ласкать твою грудь и нежно поглаживать твои ягодицы.

Карусель: поза сидя

Хочешь прокатиться на сексуальной карусели? Тогда обрати внимание на эту позу секса нашей сумасшедшей «Камасутры»! Устройтесь на постели валетом, затем приподнимитесь на локтях. Ты переносишь свое тело на партнера, так, чтобы он мог войти в тебя, и обхватываешь ногами его тело. Во время фрикций он должен поддерживать твои бедра руками и обнимать твою талию ногами: одна его нога должна находиться у тебя за спиной, другая – на животе. Эта позиция очень хороша для поверхностных фрикций. Она подойдет тебе в том случае, если у твоего бойфренда очень большой член и глубокие фрикции доставляют тебе болезненные ощущения.

Кстати, мужчинам эта поза секса тоже придется по вкусу, ведь в данном случае великолепно стимулируется чувствительная головка пениса.

Секс-позы: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко