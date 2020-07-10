Топ-5 секс-методов, которые сделают мужчину твоим навеки (18+)

Используй 5 секс-трюков, которые точно разнообразят вашу сексуальную жизнь.

Если в последнее время твой с парнем секс стал несколько …пресным, предлагаем приправить его следующими пикантными идеями.

Кстати, не смей воплощать их в жизнь, если относишься к партнеру несерьезно – после того, что он испытает, он уже не захочет расставаться с тобой никогда, пишет Cosmo.ru.

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1. Сделай его оргазм интенсивнее

Чтобы сделать его оргазм интенсивнее, попробуй следующий прием: когда почувствуешь, что он уже совсем близок к «финишу», расположи свой указательный и средний пальцы под его мошонкой. Совершай массирующие круговые движения 15-20 секунд и наслаждайся результатом.

2. Мастурбируй у него на глазах

Реализуй одну из его самых заветных фантазий — закрой глаза и ласкай себя у него на виду. Большинство парней находят это очень возбуждающим и эротичным.

3. Дразни поцелуями

Начни целовать его губы, а затем опускайся вниз по шее, груди и животу. Когда дойдешь до пениса, поцелуй и его, но тут же возвращайся обратно вверх. Повтори несколько раз, пока он не станет молить о пощаде.

4. Устрой оральные ласки возле зеркала

В следующий раз, когда решишь подарить парню сеанс восхитительного орального удовольствия, расположись возле зеркала — то, что вы оба увидите, надолго останется в вашей памяти.

5. Станцуй стриптиз

Станцуй ему стриптиз – это своего рода классика жанра, которая всегда действует безотказно. Настроиться на нужный лад поможет томная музыка Шаде, Бейонс и Донны Саммер, приглушенный верхний свет и бокал ламбруско, а не растеряться и получить от процесса удовольствие – наши советы, которые ты найдешь здесь.

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