Будь ближе: топ-5 поз для самого тесного контакта (фото 18+)

Предлагаем вам пять секс-позиций, которые создают настолько тесный контакт между партнерами, что вы становитесь будто одним целым.

Разнообразить секс помогает смена поз для полового акта. Предлагаем вам несколько вариантов самого тесного соприкосновения половых органов для совершенно непредсказуемого удовольствия.

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1. Виолончель

Пусти его в потаенные глубины: ляг на спину, сведи ноги вместе, выпрями и подними наверх. Он сядет на свои согнутые ноги, обнимет твои ноги руками и будет играть на тебе, как на виолончели. Если тебе сложно держать ноги выпрямленными, просто согни их и продолжай получать удовольствие, пишет Cosmo.ru.

2. Кобра

Пусть он ляжет на спину, согнет ноги и поставит на кровать. Ты, прямая, как струна, ложишься сверху. Ничего не напоминает? Да, миссионерская поза наоборот! Двигайся плавно или жестко (ничего не повреди!), легкое трение о его ноги добавит приятных ощущений.

3. Глубокий массаж

Ляг на живот, как будто находишься на массажном столе. Разведи ноги так, чтобы он смог войти (он ложится сверху, ноги шире твоих). Потом скрести ноги, как позволяет позиция, попробуйте движения под разными углами. Для максимизации ощущений положи пальцы рук на клитор.

4. Кольца

Ляг на бок, он в похожей позе пристраивается сзади, твоя нижняя нога - между его ног. Он может придерживать тебя за грудь или за ногу для более тесного контакта. А ты можешь смочить смазкой пальцы и взять в кольцо его член прямо перед входом в вагину. Невероятные ощущения! Поза отлично подходит для долгого забега.

5. Игра с давлением

Встань перед кроватью, обопрись на нее. Сведи ноги как можно ближе, приподними бедра. В такт его движениям поработай интимными мышцами.

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