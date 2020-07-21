Незамужние и бездетные женщины самые счастливые - психолог

Женщины от замужества почти ничего не выигрывают.

Лондонский профессор и психолог-бихевиорист Пол Долан несколько лет наблюдал за женатыми людьми.

Оказалось, что женатые говорят, что счастливы в браке, только если во время опроса их супруг/супруга находятся рядом. При этом, когда они остаются наедине с интервьюером, их мнение меняется, передает The Guardian.

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По словам Долана, брак больше идет на пользу мужчинам, а вот женщины от этого мало что получают. Мужчины начинают больше зарабатывать, меньше рискуют и дольше живут. А вот женщина приходится мириться с неприятными вещами.

Психолог за годы наблюдений пришел к выводу, что самая здоровая и счастливая часть населения - это женщины, которые не были замужем и не заводили детей. Многие одинокие женщины переживают из-за своего социального статуса, так как на них давит общество. Мол, женщина успешна только если у нее есть муж и дети.

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