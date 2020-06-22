Ученые: развод с любимым человеком может углубить вашу депрессию

Исследователи предположили, что тяжесть симптомов депрессии после развода может быть связана с нарушениями функциональных связей мозга.

Стресс, связанный с прекращением долговременных отношений, приводит к нарушениям функциональных связей в головном мозге. Это, в свою очередь, способствует углублению депрессии или обострению депрессивных эпизодов.

К такому выводу пришли ученые из Нидерландов, Дании и Испании, которые изложили свои наблюдения в научном издании NeoroImage: Clinical, пишет Громадське.

Исследователи отмечают, что стрессовые события в жизни (например, потеря близкого человека или работы или травма) часто приводят к возникновению симптомов депрессии и потенциально — до депрессивных эпизодов. Впрочем, если у людей с депрессией выявляют нарушения в функционировании головного мозга, то обратный механизм, то есть диагностика депрессии по анализу работы мозга - пока не является разработанным.

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Ученые под руководством профессора Университета Гронингена Сонсолеса Алонсо Мартинеса решили проверить, в какой степени тяжесть симптомов депрессии связано с нарушением в работе головного мозга людей, которые пережили расставание с любимым человеком. В исследовании приняли участие 69 добровольцев в возрасте 18-25 лет, которые в течение последних полгода расстались с долговременным партнером или партнершей (отношения длились менее полугода).

Исследователи предположили, что тяжесть симптомов депрессии после развода может быть связана с нарушениями функциональных связей мозга. Для этого они провели функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для каждого из участников, сосредоточившись на комплексной работе их мозга, а не конкретных его участков.

Выяснилось, что тяжесть симптомов депрессии у участников была связана со сниженной способностью мозга синтезировать и обрабатывать информацию, а также — с нарушениями как пространственного, так и временного восприятия в мозге. Исследователи связали это с тем, что участки мозга, которые специализируются на определенных задачах, теряли свою «специализацию», вероятно распределяя ее между другими участками — а вызывает этот процесс стрессовая ситуация как развод с любимым человеком.

Как вывод, группа исследователей считает, что анализ функциональных связей головного мозга может показать, человек переживает депрессию или депрессивный эпизод, связанный с прекращением долговременных отношений или другим стрессовым событием в жизни.

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