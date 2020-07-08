Разработчик связал работу вибратора с контроллерами Nintendo Switch

Теперь вибратор способен срабатывать в момент, когда у Nintendo Switch вибрируют контроллеры Joy-Con.

Кайл Мачулис занимается созданием программного обеспечения для секс-игрушек Buttplug. Однажды вебкам-моделям пришла в голову удивительная идея - разработать приложение, которое будет передавать команды с контроллеров на вибратор.

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Мачулис принял это предложение. В результате получился очень интересный проект с открытым исходным кодом. Это драйвер Intiface Game Haptics Router, который позволяет перенаправлять сигналы с геймпадов или VR-контроллеров на совместимые секс-игрушки.

Теперь вибратор способен срабатывать в момент, когда у Nintendo Switch вибрируют контроллеры Joy-Con. В ходе тестирований выяснилось, что данная «коллаборация» может принести что-то новое в интимную жизнь супружеских пар.

Мачулис попробовал своё творение на игре Animal Crossing: New Horizons. Заставить работать секс-игрушку можно несколькими способами. Первый: команда на вибрацию подаётся, когда в игре забрасываешь удочку или взмахиваешь лопатой.

Опыт использования вибратора становится более разнообразным, ведь игра многопользовательская. Например, другой пользователь должен вырыть яму для посадки семян и заманить туда пользователя, у которого включен вибратор. В результате игрок проваливается в углубление, и пока он не выберется из этой ловушки, секс-игрушка будет успешно продолжать свою работу.

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