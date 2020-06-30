Эксперты рассказали, как начать новые отношения после расставания

С того момента, как вы расстались с партнером, прошло уже достаточно времени, и вроде можно было бы задуматься о новых отношениях. Но! Одна только мысль о знакомстве с другим человеком приводит вас в ужас. Знакомая ситуация?

Расставание — это всегда потеря, а еще это сложно и больно. И каждый переживает его по-своему: одни выбивают клин клином и наступают на старые грабли в новом романе, другие убиваются горем, а третьи ищут утешение в работе, засиживаясь до ночи в офисе и работая даже на выходных.

Это не совсем верная тактика. Чтобы не повторять старых ошибок и стать счастливой в новых отношениях, бери на заметку наши советы, пишет Сosmo.com.ua.

Полюби себя

Звучит банально, но ты все же попробуй. Как правило после расставания девушки винят себя и видят сплошные недостатки (я некрасивая, слишком толстая, кривой нос и вообще я «гадкий утенок»). Стоп. Скажи дурным мыслям твердое нет.

Лучше приложи максимально усилий, чтобы поднять свою самооценку и стать увереннее. Хороший прием описала в своей книге «Купи собі той довбаний букет» Тара Шустер. Каждый раз, когда у тебя в голове звучит голос внутреннего критика, запиши то, что он говорит. А затем сразу же опровергни! Например, напротив «ненавижу себя за постоянные срывы на диете», напиши: «Я действительно стараюсь стать лучше. Вот сегодня вместо бургера у меня был салат!». И так далее...

Выплескивай негатив и пробуй что-то новое

Отношения, которые закончились неудачей, похожи на рану, что осталась после вырванного зуба. Иногда ты не обращаешь на нее внимание, но бывают дни, когда ты трогаешь ее, чтобы убедиться, что все еще болит. Хватит!

Страдать от расставания, грустить и заниматься самокопанием — все это не заставит чувствовать себя лучше. Лучше попробуй творческий умственный труд или эмоционально физическую разрядку.

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Бей посуду (в специально отведенном для этого месте), пинай мяч, избивай боксерскую грушу, начни наконец бегать. Это именно то, что нужно, чтобы открыть глаза шире и эффективно избавиться / очиститься от негативных эмоций.

Не спеши заводить новые отношения

Форум-советчицы, мама и подруги единогласно предложат как можно скорее начать искать нового парня. Как говорят, клин клином. Но поверь, это не самый лучший способ.

Вряд ли новый мужчина захочет быть «спасательным кругом» или твоим способом «утешиться и забыться». Ты же рискуешь снова увязнуть в отношениях, которые будут заранее провальными, просто чтобы было на кого опереться. Как в результате — плюс одна шишка на уже «избитом» лбу.

Будь честной

В первую очередь, с собой. Если тебе больно и плохо — дай себе время погоревать. Это совершенно нормально! Единственное, не затягивай с этим слишком надолго. Чем дольше ты пробудешь в такой условной зоне комфорта (и уныния), тем сложнее тебе будет ее покинуть.

Не сравнивай

Предыдущий шаг, помимо того, что позволит разобраться в себе, еще и освободит место для новых отношений и убережет от популярной ошибки — переносить старые обиды и проблемы на нового партнера. А еще постоянно сравнивать: он не готовит завтраки (а тот еще и приносил их в постель), он не зовет на свидание (а тот организовывал романтические вечера каждую неделю). Тебе нужно перестать это делать. Это не работает. Ни с кем. И явно не поможет снова быть счастливой уже с другим мужчиной.

Как начать новые отношения после расставания: видео

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