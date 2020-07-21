Швейцария открывает границы для пар, которых разлучил коронавирус

Кроме того, разрешен въезд жителям некоторых стран ЕС за пределами Шенгенской зоны – Болгарии, Ирландии, Хорватии, Румынии и Кипра.

Швейцарская власть решила делать исключения по ограничению на въезд для людей из третьих стран, чьи партнеры живут в Швейцарии.

Швейцария поддержала инициативу LoveIsNotTourism (Любовь – это не туризм). Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Local.

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"Мы понимаем людей в этой ситуации. Мы скорректируем наши условия въезда как можно скорее", – заявила заместитель директора Государственного секретариата по миграции Барбара Бюше.

Сейчас в Швейцарии могут въезжать граждане некоторых третьих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Кроме того, разрешен въезд жителям некоторых стран ЕС за пределами Шенгенской зоны – Болгарии, Ирландии, Хорватии, Румынии и Кипра.

Отмечается, что правительство установит строгие критерии относительно права иностранцев на воссоединение со своими партнерами в Швейцарии.

В инициативе LoveIsNotTourism не смогут участвовать пары, которые ни разу не виделись и познакомились онлайн. Также въезд запрещен людям, которые хотят иммигрировать в Швейцарию под видом воссоединения.

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