Врач рассказал, почему мужчины так боятся простатита

Простатит может быть острым или хроническим, причем второй встречается гораздо чаще.

Мужчины довольно болезненно воспринимают недуги, которые могут отрицательно сказаться на их половой функции. Тем не менее эти недуги возникают чаще всего из-за их легкомысленного отношения к своему здоровью. Например, простатит можно получить, всего лишь однажды съездив на рыбалку.

О том, что такое простатит и к каким осложнениям он может привести, рассказал врач Житомирского областного диагностического центра Евгений Шумовский, пишет ТСН.

Простатит – не повод для отчаяния

Простатит – это воспаление предстательной железы (простаты), которая является важной частью мужской половой системы. Именно предстательная железа вырабатывает секрет, который обеспечивает двигательную активность и жизнеспособность сперматозоидов. Поэтому ее воспаление ведет не только к ухудшению половой функции, но в конечном итоге – к бесплодию. И первое, и второе мужчинами воспринимается практически как катастрофа.

Читайте такжеСупрун разрушила мифы о массаже простаты

Обычно простатиты случаются в молодости – по глупости и неопытности, хотя чем старше мужчина, тем выше риск развития воспалительных процессов. Простатит может быть острым, а может быть хроническим, причем второй встречается гораздо чаще.

Как понять, что это простатит?

О том, что у мужчины простатит, говорит в первую очередь затруднение мочеиспускания, поскольку воспаленная предстательная железа постоянно сдавливает мочевой канал. При мочеиспускании мужчина чувствует боль (иногда довольно сильную) и жжение. Но больше всего мужчин пугает ослабление эрекции и ускоренное семяизвержение. Может наблюдаться также снижение потенции. Отсюда – удрученное психическое состояние, депрессия и постоянная тревога.

Отчего возникает простатит?

Самое опасное для простаты – это выпивка на капоте машины! Казалось бы, самое обычное мероприятие во время рыбалки или прогулки в лес, но именно после него состояние мужчины резко ухудшается, потому что водка, хрен и горчица с салом – вещи несовместимые со здоровьем простаты, особенно если воспалительный процесс уже стартовал. Особенно опасна зимняя рыбалка, где мужчина обязательно перемерзает, задерживает мочеиспускание (в поисках более-менее укромного места), а также обязательно употребляет спиртное с острой и жирной пищей.

Вторая причина – инфекции, которые передаются половым путем. В том числе венерические. Если их не лечить или просто не долечить, все завершится хроническим простатитом.

Третья важная причина – нерегулярная половая жизнь. В среднем половой акт для зрелого человека должен происходить два раза в неделю (для кого-то – один раз в пять дней), но если реже, то в предстательной железе возникнет застой, что ведет к воспалению. Однако и переусердствовать с сексом тоже нельзя. Нежелательно прибегать к прерванному половому акту или стараться искусственно продлить его – все это очень плохо сказывается на здоровье простаты.

Довольно часто простатитами страдают люди, которые ведут сидячий образ жизни, например, водители, айтишники и другие. У них нарушается кровообращение в органах малого таза, что ведет к воспалениям.

Кроме того, простатиту способствуют частые переохлаждения, нарушение иммунитета, стрессы, гормональный дисбаланс, а также не соблюдение правил личной гигиены.

Как лечить?

При первых же симптомах следует обратиться к врачу, который назначит адекватное лечение. Самолечение не даст ничего, кроме усугубления состояния. Даже если кажется, что симптомы почти исчезли, не стоит обольщаться – когда болезнь переходит в хроническую стадию, симптомы "стираются" и беспокоят лишь периодически, однако болезнь продолжает прогрессировать и может привести к очень тяжелым последствиям.

Читайте такжеСупрун разрушила мифы о мужской проблеме - потере или ухудшении эрекции

Главное – перестать паниковать, настроить себя на то, что простатит успешно лечится и не стесняться обратиться к специалисту. На ранних стадиях простат лечится амбулаторно, а если болезнь запущена, возможно стационарное лечение. После окончания курса лечения (обычно это две недели) мужчина должен соблюдать профилактические меры для того, чтобы не было рецидивов (они случаются довольно часто). Среди рекомендаций врачей-урологов: ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи, не переохлаждаться, следить за личной гигиеной, регулярно заниматься сексом, пользоваться презервативом и другие.

Мужчины, которые обычно до последнего тянут с обращением к врачу, должны понимать, что если они не пройдут адекватного лечения, то существует высокая вероятность возникновения бесплодия (в 40% случаев), поскольку воспаленная предстательная железа не в состоянии вырабатывать необходимое количество секрета для зачатия. А это уже гораздо серьезнее, чем просто ослабление эрекции. Поэтому простатит запускать нельзя ни в коем случае.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram