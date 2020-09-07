Канадские ученые в ходе исследования пришли к неожиданному выводу - оказывается, что просмотр порнофильмов не влияет на отношения партнеров.

Исследователи из Канады опровергли широко распространенную точку зрения о том, что просмотр порнофильмов отрицательно влияет на отношения с партнером.

Читайте такжеНазваны пять секс-поз, которые больше всего любят мужчиныКанадские ученые, которые опубликовали исследование в Journal of Social and Personal Relationships, доказывают, что просмотр порно не влияет на качество отношений с постоянным партнером и не зависит от него, передает medikforum.

То есть, если человек удовлетворен своей сексуальной жизнью он все равно будет смотреть порноролики, как и в случае, если он не удовлетворен.

В ходе исследования были опрошены однополые и разнополые пары в возрасте от 18 до 70 лет, которые отвечали на вопросы анкет о сексе и отношениях. Канадские ученые после анализов 13 тыс. анкет выяснили, что больше 75% мужчин и около 50% женщин регулярно интересуются порнографией. При этом не существует никакой зависимости от степени удовлетворенности отношениями и чистотой просмотров порно. У мужчин гетеросексуальной ориентации после просмотра порно интерес к «живому» сексу несколько снижался, а вот у женщин и представителей ЛГБТ увеличивался.

Это неожиданное заключение ученых, поскольку ранее исследования на эту тему приходили к противоположным выводам. Ученые и психологи говорили о том, что просмотр порноматериалов рождает у человека нереалистичные ожидания от секса, которые никогда не оправдываются. По их словам, то, что человек видит в порнофильмах, практически не бывает в реальной жизни, люди так себя не ведут в постели, не практикуют такое поведение и манеру общения. В результате, любители порно ожидают от своих партнеров того, что они не могут им дать, как в отношении внешности, так и каких-то практик секса, а также его продолжительности. Это приводит к разочарованию и стремлению удовлетворять свои желания исключительно визуальным путем.

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Автор: УНИАН