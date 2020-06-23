Прошедшие развод люди умирают раньше срока - исследование

По уровню влияния на риск преждевременного ухода из жизни развод обогнал пьянство, финансовые проблемы и безработицу.

Исследование показало, что развод может негативно влиять на продолжительность жизни человека. У разведенных людей риск преждевременной смерти выше, чем у пьяниц и тех, кто не создавал семьи.

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Развод разрушительно влияет на здоровье человека и его продолжительность жизни, как показало исследование социологов из США, опросивших 13 611 взрослых людей от 50 до 104 лет. Все рассказывали о жизни за последние 16 лет в период с 1992 по 2008 годы. Затем исследователи собрали информацию по смертности этих же людей в период с 2008 по 2014. И выяснилась неожиданная особенность - прошедшие через развод люди умирали чаще, чем любители спиртных напитков, люди с большими финансовыми проблемами, а также те, кто не создавал семьи, передает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Участников исследования оценивали по 57 различным социально-экономическим факторам, включая материальное положение и занятость, использование продуктовых марок (в США это продуктовые карточки для самых бедных), а также уровень удовлетворения жизнью. При этом медицинские и биологические характеристики не учитывались. Не приходится удивляться тому, что чаще с преждевременной смертью сталкивались курильщики, у которых риск возрастал вдвое. Но на втором месте в списке причин оказался именно развод.

По уровню влияния на риск преждевременного ухода из жизни развод обогнал пьянство, финансовые проблемы и безработицу. Разведенные люди уходили из жизни чаще тех, кто всю жизнь оставался холостым. Предыдущие исследования показывали склонность разведенных к пьянству и финансовым проблемам. Возможно, после развода на человека обрушивается сразу несколько тяжелых проблем, которые укорачивают жизнь.

Как сообщал УНИАН.Здоровье, ученые выяснили, что развод с любимым человеком может углубить депрессию.

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