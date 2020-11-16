Среди самых полезных продуктов - апельсин. Это отличный источник витамина С, который помогает улучшить подвижность, количество и морфологию сперматозоидов.

Счастье отцовства зависит от такого параметра, как качество сперматозоидов. Для его повышения мужчинам и требуется налегать на эти продукты.

Читайте такжеВрач рассказала, какие болезни лечит сексТыквенные семечки. Очень богаты цинком, который является важным минералом для выработки сперматозоидов. Исследования связывают дефицит цинка с низким уровнем тестостерона и повышенным риском мужского бесплодия.

Темный шоколад. Является богатым источником аминокислоты L-аргинина, которая, как было доказано, удваивает объем сперматозоидов. Чем темнее шоколад, тем лучше.

Гранатовый сок. Богат антиоксидантами, которые могут улучшить качество сперматозоидов. По мнению ученых, употребление гранатового сока также может улучшить сексуальную активность и уменьшить эректильную дисфункцию у мужчин, передает medikforum со ссылкой на The Health Site.

Темные листовые овощи. Шпинат, салат, брюссельская капуста и спаржа богаты фолиевой кислотой (также известной как витамин B), которая помогает производить здоровые сперматозоиды.

Апельсины. Отличный источник витамина С, который, как было доказано, помогает улучшить подвижность, количество и морфологию сперматозоидов. Другими богатыми источниками витамина С считаются помидоры, брокколи, брюссельская и белокочанная капусту.

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Автор: УНИАН