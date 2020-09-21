ППА как метод контрацепции ни в коем случае нельзя применять с малознакомыми партнерами.

Ни один специалист в здравом уме не порекомендует прерванный половой акт как метод контрацепции даже тем парам, которые давно пребывают в отношениях. Но если ты с мужчиной все же решаешься на него, стоит учитывать несколько моментов.

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Соглашайся на ППА только с постоянным партнером

Очень очевидная история, о которой часто забывают. Начнем с того, что при прерванном половом акте, когда семяизвержение произошло вне влагалища, девушки все равно могут забеременеть. Сперматозоиды выделяются ведь не только в момент оргазма, но и попадают в смазку и предэякулят практически во время всего полового акта. Конечно, их количество ничтожно малое, но риск все равно остается.

Кроме того, ППА как метод контрацепции ни в коем случае нельзя применять с малознакомыми партнерами. Мало того, что ты не знаешь, насколько он умеет быстро среагировать и вытащить член, так еще и неизвестно нет ли у него ЗППП. В таких ситуациях лучше доверять презервативу.

Выбирай определенные позы

Нет, они не уберегут тебя от незапланированной беременности. Очень долго бытовало мнение, что если партнерша сверху, то вся сперма, согласно закону притяжения, вытечет из нее, и оплодотворение не состоится. Но, когда жидкость попадает в женский организм, действует разве биологический закон сохранения рода, при котором даже самый щуплый и слабый сперматозоид приложит все усилия, чтобы долететь в матку.

Кстати, это один из минусов позы «Наездницы» при ППА — мужчина просто не успевает ссадить девушку с члена или вовремя его высунуть. Чтобы процесс был более быстрым в такой ситуации, занимайся любовью в позах «Догги-стайл», «Ложечки» лицом к лицу и со спины, а также сидя на столе, когда партнер стоит напротив.

Правильно настраивайся на процесс

Можно не медитировать. Но стараться расслабиться — стопроцентно. Иногда даже гинекологи говорят, что при ППА беременность не наступает только потому, что партнеры на нее не настроены. Кто-то считает себя бесплодным, а кто-то настолько при этом переживает, что организм отторгает любое чужеродное тело.

«Так это же хорошо!» — возразишь ты. С одной стороны, да. С другой, в напряженном состоянии ты не получаешь удовольствие от процесса, а в некоторых случаях даже не можешь достичь оргазма. Что делать? Расслабиться и получать удовольствие.

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Автор: Виктория Гордиенко