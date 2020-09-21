Ни один специалист в здравом уме не порекомендует прерванный половой акт как метод контрацепции даже тем парам, которые давно пребывают в отношениях. Но если ты с мужчиной все же решаешься на него, стоит учитывать несколько моментов.
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Разбираем вместе 3 главных правила популярного метода контрацепции, пишет Cosmo.
- Соглашайся на ППА только с постоянным партнером
Очень очевидная история, о которой часто забывают. Начнем с того, что при прерванном половом акте, когда семяизвержение произошло вне влагалища, девушки все равно могут забеременеть. Сперматозоиды выделяются ведь не только в момент оргазма, но и попадают в смазку и предэякулят практически во время всего полового акта. Конечно, их количество ничтожно малое, но риск все равно остается.
Кроме того, ППА как метод контрацепции ни в коем случае нельзя применять с малознакомыми партнерами. Мало того, что ты не знаешь, насколько он умеет быстро среагировать и вытащить член, так еще и неизвестно нет ли у него ЗППП. В таких ситуациях лучше доверять презервативу.
- Выбирай определенные позы
Нет, они не уберегут тебя от незапланированной беременности. Очень долго бытовало мнение, что если партнерша сверху, то вся сперма, согласно закону притяжения, вытечет из нее, и оплодотворение не состоится. Но, когда жидкость попадает в женский организм, действует разве биологический закон сохранения рода, при котором даже самый щуплый и слабый сперматозоид приложит все усилия, чтобы долететь в матку.
Кстати, это один из минусов позы «Наездницы» при ППА — мужчина просто не успевает ссадить девушку с члена или вовремя его высунуть. Чтобы процесс был более быстрым в такой ситуации, занимайся любовью в позах «Догги-стайл», «Ложечки» лицом к лицу и со спины, а также сидя на столе, когда партнер стоит напротив.
- Правильно настраивайся на процесс
Можно не медитировать. Но стараться расслабиться — стопроцентно. Иногда даже гинекологи говорят, что при ППА беременность не наступает только потому, что партнеры на нее не настроены. Кто-то считает себя бесплодным, а кто-то настолько при этом переживает, что организм отторгает любое чужеродное тело.
«Так это же хорошо!» — возразишь ты. С одной стороны, да. С другой, в напряженном состоянии ты не получаешь удовольствие от процесса, а в некоторых случаях даже не можешь достичь оргазма. Что делать? Расслабиться и получать удовольствие.
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