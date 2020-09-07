Отмечается, что этими правилами использования контрацепции часто пренебрегают.

Казалось бы, надеваешь презерватив и вуаля - море по колено. Но реальность - жестокая. Она не терпит пренебрежения правилами и может свести на нет все твои старания из-за одной простенькой ошибки.

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Именно об ошибках во время защищенного секса стоит поговорить. Как пишет Радио МАКСИМУМ, эксперты рассказали, какие ошибки не стоит допускать во время защищенного секса, чтобы не поставить крест на эффективности презерватива?

Одевать презерватив неправильно

Нам кажется, что в 2020 году инструкцию никто никогда не читает. Неудивительно, что советами от производителей презервативов мы частенько пренебрегаем. А зря. Понятное дело, что перед ответственным процессом сесть на край кровати и изучать вкладыш из упаковки - странное решение. Но перед сексом это сделать все же желательно.

На что нужно обратить внимание? На срок годности, соответствующий размер, а также непосредственно правила его одевания. Перед самым же проникновением следует убедиться, что он не имеет механических повреждений.

Не мыть руки

Мы миллиард раз слышали о том, что пальцы способствуют достижению оргазма. Впрочем, мы не часто задумываемся над тем, что перед сексом рук то не помыли. Не пренебрегайте правилами гигиены, ведь своими неосторожными движениями можно занести какую-нибудь инфекцию, которая поставит на паузу вашу интимную жизнь. Тебе это нужно?

Не придерживать презерватив во время минета

Врачи не устают напоминать о том, что безопасный оральный секс - оральный секс, которым занимаются с использованием презерватива. Хорошо, но на этом вопрос безопасности не исчерпывается. Важным во время орального секса с презервативом является именно придерживание "резинового плащика", чтобы он не соскользнул с пениса и не попал в дыхательные пути. Ты же не хочешь, чтобы страстная ночь закончилась в больнице.

Поднимать презерватив с пола

Если в порыве страсти распакованный презерватив упал на пол - выбрось его. Ни мытье под проточной водой, ни обдмухивание, ни вытирание влажными салфетками не позволят тебе быть уверенном в том, что пользоваться им безопасно.

Почему нельзя? А так как смазки, которая наносится на презервативы с завода, прекрасно набирает "пассажиров", которыми могут быть всевозможные микробы и другие микроорганизмы, живущие на твоей полу.

Одевать несколько презервативов сразу

Казалось бы, несколько презервативов имеют только улучшить защиту. А вот и нет! Дополнительный слой латекса этажа может стать причиной того, что презерватив порвется в самый неподходящий момент. И все это из-за чрезмерного трения. Боишься, что повредится тот единственный презерватив, в который ты одел свой пенис? Тогда просто снижает обороты и попробуй заниматься чувственным сексом. Все эти агрессивные выкрутасы оставь актерам из порнофильмов.

Мы, конечно же, надеемся, что ты не делаешь этих ошибок при использовании презервативов. Если же иногда грешишь с этим - попробуй искоренить эту привычку со своей сексуальной жизни, чтобы она не навредила твоему здоровью.

Секс с презервативом: что следует знать

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Автор: УНИАН