Эксперты назвали 7 секретов длительных отношений

Забудьте про стандартные советы, которые должны работать в отношениях. Эти теории часто хорошие, но если они не решают ваши проблемы, то найдите свои методы.

В начале отношений пара испытывает влюбленность и ей кажется, что любовь будет вечной. Однако со временем могут возникать конфликты, которые убивают романтику в паре. Поэтому мы подготовили несколько секретов, которые помогут построить долговременные отношения.

7 секретов длительных отношений

Ищите собственный язык любви

Все пары проявляют приверженность по-разному. Так, некоторым людям нужно неразделенное внимание, а другим - физическая приверженность или практические жесты, в частности помощь с уборкой или приготовлением ужина, пишет издание Family Today.

Но ваш партнер может не знать, как вам важно чувствовать и показывать свою любовь. Поэтому поговорите об этом и выясните, что вам обоим нужно, чтобы чувствовать себя особенными. И обязательно в дальнейшем делайте эти вещи друг для друга.

Делайте то, что работает в вашей паре

Забудьте о стандартных советах, которые должны работать в отношениях. Эти теории часто хорошие, но если они не решают ваши проблемы, то найдите свои методы. Делайте то, что нравится вам обоим и работает для вашей пары.

Если со временем какая-то традиция вам надоест или это перестанет работать в вашей паре, то отметьте изменения и составьте новый план. Также не тратьте время на неудачные меры, которые спасают другие пары от разрыва, надеясь, что они будут работать у вас. Ищите что-то свое.

Имейте новые приключения

Познание своего партнера как личности – это всегда увлекательно. Но это чувство со временем угасает. К примеру, чем дольше ваши отношения длятся, тем больше вам кажется, что вы уже все знаете про вторую половинку.

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В этом случае вы можете изучать новые интересные увлечения или места, где можно найти чудесные приключения. Новые дела сблизят вас. Поэтому сделайте что-то новое вместе, поддерживайте друг друга в этом и тогда "бабочки в животе вернутся" (вы снова влюбитесь друг в друга).

Делайте маленькие вещи

Сосредоточение внимания на маленьких повседневных вещах может помочь вам избежать больших проблем позже. Так, во всех отношениях со временем растет напряжение, если вы проигнорируете проблему с или будете отклонять потребности своего партнера.

Поэтому для пар важно научиться обсуждать проблемы при их возникновении. Не откладывайте все на потом, остановитесь и уделите немного времени и внимания, чтобы решить все конфликты или разногласия.

Отпустите прошлое

Сосредоточьтесь на настоящем и оставьте прошлое позади себя. Вы ведь там уже ничего не измените, вы можете только повлиять на будущее.

Прежние ошибки не должны подавлять вас, их надо рассматривать как часть опыта.

Продолжайте знакомиться друг с другом

Никогда не прекращайте ходить на свидания и устраивать сюрпризы друг другу. Это старый, но добрый план, который всегда работает. Планируйте еженедельные свидания или ежемесячные выходные, где вы со второй половинкой сможете просто отдохнуть вместе.

Также это можно совместить с новыми приключениями, чтобы сделать все еще интереснее. Новые дела, новые города и новые увлечения помогут вернуть страсть в отношения.

Говорите о своих отношениях

Регулярно устраивайте откровенные разговоры о том, что происходит в ваших отношениях, какие проблемы возникают и т.д. Регулярное решение этих вопросов поможет наладить отношения.

И будьте внимательны друг к другу. Иными словами, когда партнер приходит к вам с проблемой, то подождите со своими вопросами и не осуждайте, просто выслушайте, – так вы станете человеком, которому захочется довериться.

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