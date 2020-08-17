Названы топ-5 секс-поз для максимального удовольствия

Движения «туда-обратно» — не самая лучшая идея для парня с небольшим пенисом, а вот круговые, «шлифовальные» — самое то.

Названы топ-5 поз для секса, которые смогут подарить максимальное наслаждение обеим партнерам.

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Это своего рода миссионерская поза, но сверху находится не партнер, а ты. Удерживая себя на вытянутых руках, расположи свои сжатые ноги между его ногами. Затем позволь его пенису проскользнуть между твоими ногами и войти в тебя. У такого положения есть несколько плюсов: во-первых, он может войти глубже, а значит будет ощущаться лучше, а во-вторых, так твой клитор получит дополнительную стимуляцию. пишет cosmo.com.ua.

Хот догги

Поза догги-стайл подходит парням с небольшими пенисами просто идеально, потому что обеспечивает максимально глубокое проникновение. Ты можешь варьировать свое положение, выгибая спину и наклоняясь вверх и вниз.

Медленно, но верно

Еще один способ «апгрейднуть» миссионерскую позу — это плотно сжать ноги перед тем, как дать ему в себя войти. После того, как он окажется внутри, начинай медленно двигать бедрами ему навстречу, а также поворачивай колени внутрь и наружу, чтобы изменить угол проникновения.

Нажми и играй

Расположись на краю кровати так, чтобы ноги стояли на полу, а попа была выставлена вверх. Он входит сзади, используя твои бедра, как дополнительные рычаги управления. Проникновение в такой позе получается глубоким, впрочем, как и оргазм.

Ступка и пестик

Движения «туда-обратно» — не самая лучшая идея для парня с небольшим пенисом, а вот круговые, «шлифовальные» — самое то. Ляг на спину, под таз подложи небольшую подушку и широко разведи ноги. Пусть он войдет в тебя и начнет двигаться, как будто растирает мак в ступке. Важно, чтобы твой клитор находится напротив его лобковой кости — тогда у тебя будут все шансы получить не только вагинальный, но и клиторальный оргазм.

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