Когда твоя любимая сверху – ты можешь не только расслабиться и наслаждаться процессом, но и любоваться ее невероятным телом.

Поза всадницы или просто, когда она сверху – чрезвычайно нравится всем мужчинам. Оно и не удивительно, ведь можно просто расслабиться и получать удовольствие.

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Разбираем плюсы и минусы любимой среди мужчин секс-позы.

Плюсы позы всадницы

Зрительный контакт. Это еще одна секс-поза, которая позволяет поддерживать зрительный контакт, что так важно для большинства пар. Поэтому вы будете наслаждаться не только процессом, но и друг другом сполна, пишет Men 24.

Отдых для мужчины. Как бы там ни было, а поза всадницы позволяет тебе просто лечь и получать удовольствие от всего происходящего вокруг. Так что позволь своей партнерше взять инициативу.

Комфорт для девушки. В этой позе она целиком и полностью контролирует процесс, поэтому может регулировать темп, угол и глубину проникновения. Это позволит ей получить максимум удовольствия и избежать неприятных ощущений.

Демонстрация красоты. Твоя возлюбленная может похвастаться своими горячими формами во время занятия сексом в позиции всадницы. Так что не ленись ласкать ее живот, ягодицы и грудь во время этого невероятно приятного процесса.

Минусы позы всадницы

Быстрая усталость. Как бы там ни было, но для занятия сексом в позе всадницы у твоей девушки должна быть неплохая физическая подготовка, ведь ноги очень быстро начинают болеть. Поэтому рекомендуем начинать ночь с этой позы, чтобы потом ее изменить и довести любимую до оргазма.

Высокий уровень травматизма. В порывах страсти вы можете чуточку переусердствовать. В результате этого можно травмировать твой член, что не слишком хорошо. Поэтому следи за ее движениями и углом проникновения, чтобы не провести эту ночь в травмпункте.

Наслаждайтесь друг другом, экспериментируйте и не забывайте о том, что секс – это не только приятный, но и чрезвычайно полезный процесс.

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Автор: Виктория Гордиенко