"Солнышко моё, вставай": как быстро повысить потенцию без таблеток

Повысить потенцию можно без таблеток.

До секса остались считанные минуты, а член дремлет крепким сном. Наверное, каждый мужчина сталкивался с такой неприятной ситуацией. Мы решили разобраться, как быстро повысить потенцию без таблеток, чтобы не пришлось кричать: "Солнышко моё, вставай".

Кардио

Да-да, физические нагрузки повышают потенцию. Сердечно-сосудистая система влияет на качество секса. Здесь есть очень простое правило: хорошо сердцу - хорошо члену.

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Стресс

Всем известно, что стресс провоцирует множество заболеваний, что уж тут говорить о потенции. Стресс вызывает усталость, работа мозга замедляется, портиться настроение. Разве может измотанный мужчина захотеть девушку так, чтобы член стоял как морковка?

Алкоголь

Алкоголь замедляет потенцию. Наверное, вы не раз замечали, что в состоянии алкогольного опьянения вам сложнее дойти до финала. Поэтому прекращаем пить хотя бы за день до секса.

Продукты

Представляете, есть продукты, которые действуют на мужчин как афродизиак. Среди них бананы, перец и чеснок. Конечно, целоваться после чеснока не стоит, но зато стоять будет.

Свет

Лучше всего заниматься сексом при включенном свете. Так как приглушенный провоцирует выработку мелатонина, который в последствии вызывает сонливость. О какой эрекции здесь тогда может идти речь?

Упражнения Кегеля

Не только женщинам нужно тренировать свои внутренние органы. Мужчинам это также будет полезно. Регулярные упражнения помогут улучшить эрекцию, увеличить интенсивность оргазмов, предотвратить преждевременную эякуляцию.

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