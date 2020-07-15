Ученые выяснили, вызывает ли у мужчин просмотр порно проблемы с эрекцией

Ориентация, по мнению ученых, никак не влияла на результаты эксперимента.

Ученые не нашли доказательств распространенному убеждению, что просмотр порно способствует развитию у мужчин эректильной дисфункции.

Исследование проводили нейробиологи из Американского института Кинси и Левенского университета в Бельгии, пишет 24 канал со ссылкой на Psychology Today.

Команда пригласила для исследования 211 мужчин-геев. Ориентация, по мнению ученых, никак не влияла на результаты эксперимента: сексуальные особенности этой группы слабо изучены, но половые органы у гомосексуалов функционируют так же, как и у гетеросексуалов.

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После короткого интервью со всеми участниками ученые отобрали из группы 81 человека, которые отличались гиперсексуальностью – патологически повышенным половым влечением и сексуальной активностью.

Среди этих мужчин провели тест: им показывали порнографические изображения и измеряли эрекцию с помощью тензометрических датчиков.

Порно не влияет на нарушение эрекции

Как показали результаты, несмотря на гиперсексуальность, у участников группы не зафиксировали проявления эректильной дисфункции. Затем специалисты выяснили, как часто мужчины смотрят порно, и пришли к выводу, что и порнография не является причиной развития нарушений эрекции.

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