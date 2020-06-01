Исследования обнаружили, что просмотр порно полезен для женщин

Выяснилось, что частый просмотр порно положительно влияет на интимную жизнь женщин.

Просмотр порно не только не вредит женщинам, но и помогает им улучшить сексуальную жизнь.

Ученые из США и Венгрии выяснили, влияет ли регулярный просмотр порно на либидо, скорость достижения оргазма и его интенсивность у женщин, пишет 24 канал.

Для этого они пригласили 2433 женщин из США и Венгрии пройти анонимный опрос об их сексуальной жизни.

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Оказалось, что порно во время мастурбации смотрят чаще других зрелые женщины на этапе пременопаузы, женщины с депрессией или тревогой, лесбиянки и бисексуальные женщины, а также поклонницы полиамории.

Выяснилось, что частый просмотр порно положительно влияет на интимную жизнь участниц. Во время мастурбации им было легче достичь возбуждения и оргазма, он длился дольше и был интенсивнее, чем у тех, кто порно не смотрел. Во время секса с партнером участницам, которые регулярно смотрели порно, было легче возбудиться, оргазм наступал позже.

"Кроме того, мы не заметили связь между порнографией и отношение к сексуальным отношениям. Да, эти результаты опровергают распространенное убеждение, что порнография вредна для партнерских отношений", – отметили исследователи.

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