В США впервые узаконили полиаморные отношения

Решение о полиаморных отношених приняли для того, чтобы люди, не состоящие в браке, могли посещать в больницах своих партнеров, больных на коронавирус.

В американском городке Сомервиль, штат Массачусетс, впервые в мире узаконили полиаморные отношения.

Это произошло после того, как городская власть проголосовала за новое постановление о внутреннем партнерстве, сообщает CNN.

Читайте такжеСпящие вместе пары имеют более крепкий сон – ученые

Решение о полиаморных отношениях приняли для того, чтобы люди, не состоящие в браке, могли посещать в больницах своих партнеров, больных на коронавирус. Теперь партнерам не нужно отчитываться о том, что они живут вместе или что они сменили адрес.

Советник Ланс Дэвис, который поддержал постановление, сказал: «Люди живут в полиаморных отношениях и, пожалуй, всегда жили. Сейчас наши законы отрицают их существование, и это не кажется мне правильным способом создавать законы на любых уровнях».

Он также добавил, что хочет, чтобы новое постановление стало поводом для дискуссий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram