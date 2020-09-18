Полиамория - это романтические отношения с неограниченным количеством участников. Ее фишка в том, что все друг о друге знают, при этом никто не протестует, не устраивает сцен ревности. И самое главное - отношения построены на принципе взаимоуважения, взаимопомощи и свободы выбора.

Точный момент, когда моногамные отношения в обществе перестали считаться единственной “правильной” моделью, вычислить невозможно. Разрушение традиционного института семьи началось не внезапно. Брак остается действующей моделью, и люди по-прежнему расписываются/устраивают традиционные свадьбы. Но все чаще мы слышим о полиаморах и том, какие они "счастливые по сравнению с пребывающими в скучных моногамных отношениях".

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Открытые отношения - это простой способ иногда снова зажечь пламя в спальне, когда становится скучно. Такое мнение высказала Надя Бокоди - секс-специалист из Австралии, изучила причины, по которым пары выбирают секс с другими людьми.

Как пишет Главред, в статье для NZ Herald Надя отметила:

"Людям не нравится однообразие. И нет ничего более предсказуемого, чем наши романтические отношения". "Несмотря на внешнюю одержимость нашей культуры моногамией, очень немногие из нас наслаждаются реальностью жизни и рутиной в наших отношениях, и отношения постепенно меняются, чтобы отразить это", - добавляет она. "За последнее десятилетие в Интернете стали появляться поисковые запросы о всплеске полиамурности и приложениях для знакомств, разработанных для удовлетворения растущего спроса на пары, исследующие альтернативные модели отношений", - пишет эксперт.

Специалист полагает, что пары начинают признавать тот факт, что секс и любовь могут существовать независимо. А когда секс "иссякает", пары задаются вопросом, ушла ли и "любовь".

"Многие пары утверждают, что секс с кем-то, кроме своего партнера, - с ведома и разрешения своего партнера - является стимулом для повторного зажигания искры в их браке", - отметила Бокоди.

В то же время эксперт предупреждает, что если вы хотите изучить это, лучше сначала поговорить со своим партнером. Пары могут вместе исследовать секс-вечеринки или попробовать приложения, удовлетворяющие их сексуальные потребности.

Секс-специалист отмечает, что необходимо обсудить границы, прежде чем отправиться в это "путешествие".

Полиамория: что известно

Полиамория - одна из форм согласованной немоногамии, система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников этих отношений. Полиаморией также называют практику любовных отношений, воплощающую эти взгляды.

Приверженцы полиамории - полиаморы или многолюбы.

Полиамория подходит людям, которые взвесили все “за” и “против” и решили, что эта модель отношений привлекает их больше всего. Отношения существуют для того, чтобы в них быть счастливыми. Если вы счастливы в таких отношениях, то почему нет?

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Автор: Виктория Гордиенко