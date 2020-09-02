Среди врагов женского желания - трудоголизм, неправильное питание и длительное отсутствие интима.

Если тебя посетила мысль об отсутствии секса в течении долгого времени, не нужно сразу думать о фригидности и записываться к сексопатологу. Возможно, полезно будет изменить образ жизни и свое мышление.

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Если есть продукты-афродизиаки, значит, существуют и те, которые, наоборот, понижают либидо. Например, женщине вряд ли захочется заниматься любовь после блюда с бобовыми или яблоками. Несмотря на все шутки и советы, по этой же причине сексологи не советуют употреблять перед близостью большое количество алкоголя. Тем не менее, история не только о каких-то определенных продуктах и напитках, а и о неправильном питании в целом, из-за которого появляются лишние килограммы и пропадает влечение к мужчине, пишет cosmo.com.ua.

Прием лекарств или бадов

Некоторые гормональные препараты могут напрочь отбить желание заниматься сексом на неделю, а то и месяц. Так иногда бывает и во время приема антибиотиков, седативных, успокоительных и антиаллергических препаратов, а также бадов. Никогда не знаешь, как именно отреагирует организм на их компоненты, которые влияют на функционирование всех систем и органов.

Трудоголизм

Ты можешь быть настолько зациклена на работе, что будешь полностью игнорировать любое желание организма (или партнера) заняться любовью. Хотя, знаешь, это еще не самая большая проблема. Хуже, если трудоголизм уже стал причиной хронической усталости или депрессии, из-за которых ты воротишь носом от постельных дел.

Переживания из-за событий в сериале

Сейчас снимают такие правдоподобные и всепоглощающие фильмы, что они способны целиком и полностью овладеть женским вниманием и мозгом. И, конечно, когда последний занят обработкой информации, получившей в новой серии, и прогнозированием следующих, в сторону мужчины смотреть некогда.

Завышенные ожидания

Рита рассказала, какой у нее классный новый любовник, а любимая блогерша в соцсетях поделилась мыслями об идеальном сексе, после чего ты поняла, что твой (и мужчина, и секс) — сплошной отстой? Вот тебе и причина для нежелания близости. Только ситуация такая, что секс действительно может быть не таким, как тебе нравится. Но он и не улучшится, если ты будешь игнорировать возлюбленного, надеясь, что он сам обо всем догадается и поймет, что и как ты хочешь.

Знакомство с новым мужчиной

Необъяснимо, но факт. Даже если речь о случайном знакомстве с парнем в супермаркете, которого ты сбила тележкой, твой мозг подсознательно может начать обдумывать с ним постельные сцены. Или, скажем, это вообще может быть мужчина, с которым ты подымалась в лифте на работу или который обслуживал тебя на почте. И речь не о том, что ты влюбилась и хочешь быть вместе с кем-то из этих персонажей. Просто мозг отвлекся на них и загрузил тебя временной антисекс информацией.

Длительное отсутствие интима

Если шестеренка в механизме долгое время не функционирует, она начинает ржаветь. С либидо и желанием заниматься сексом все так же. А значит, ты не только прекращаешь думать об интиме, но и хотеть близости с мужчиной. Чтобы возобновить работу такого секс-механизма, нужно возбудиться. Хоть через не хочу, хоть за общим просмотром порно.

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Автор: УНИАН