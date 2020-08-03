Определена причина, по которой мужчины быстро засыпают после секса

К мощному снотворному эффекту приводит выброс серотонина и окситоцина, а мозжечковая миндалина и извилины коры дают организму сигнал о прекращении сексуального влечения.

Ученым наконец-то удалось установить причину сильной сонливости у мужчин после полового акта.

Читайте такжеЭксперты назвали 7 признаков того, что ты избегаешь любви и отношений

Оказалось, что кора головного мозга после секса у мужчин полностью перестает функционировать. Это удалось определить исследователям из французского медицинского центра Инсерм, передает medikforum.

К мощному снотворному эффекту приводит выброс серотонина и окситоцина, а мозжечковая миндалина и извилины коры дают организму сигнал о прекращении сексуального влечения.

"Эти эксперименты дали нам первые намеки на то, что происходит в мозге во время оргазма. После него мужчины обычно испытывают период невозбудимости, когда их нельзя разбудить", - пояснил нейрохирург Серж Столеру.

"У женщин, похоже, все иначе. У них нет такой сильной фазы невозбудимости, и они хотят продолжения, когда мужчине просто требуется отдых", - отметил ученый.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram